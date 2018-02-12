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    Гончаренко: «Вернблум – наш универсальный солдат!»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко накануне первого матча 1/16 финала Лиги Европы против «Црвены Звезды» поделился мнением о позиции полузащитника Понтуса Вернблума, на которой он планирует выпустить шведа в данной встрече.

    Игра пройдет 13 февраля в Белграде и начнется в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

    – В одном из предсезонных матчей вы использовали Вернблума в центре обороны. Это разовая акция? Или возможно продолжение?

    – Понтус – наш универсальный солдат! Он закрывает много позиций, в равной степени эффективен и в центре обороны, и в опорной зоне, и в нападении. Завтра и посмотрим, где сыграет.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.02.2018 20:47
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +256

      Алеха32 12 февраля 2018, 23:44

      Виктор именно ты раскрыл его там где другие и не могли подумать,что он может играть. Тяни витек наш клуб родной с теми пока кто есть. Верим в команду!!!

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 12 февраля 2018, 21:27

      Этого костолома надо изолировать от футбола.

      -1
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 12 февраля 2018, 21:05

      В калитку его попробовать, может он там меньше игроков поломает!))

      1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Fin035 12 февраля 2018, 23:12

      Это вряд ли...на выходах будет в прыжке убивать))

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