Гончаренко: «Вернблум – наш универсальный солдат!»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко накануне первого матча 1/16 финала Лиги Европы против «Црвены Звезды» поделился мнением о позиции полузащитника Понтуса Вернблума, на которой он планирует выпустить шведа в данной встрече.

Игра пройдет 13 февраля в Белграде и начнется в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

– В одном из предсезонных матчей вы использовали Вернблума в центре обороны. Это разовая акция? Или возможно продолжение?

– Понтус – наш универсальный солдат! Он закрывает много позиций, в равной степени эффективен и в центре обороны, и в опорной зоне, и в нападении. Завтра и посмотрим, где сыграет.