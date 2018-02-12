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    Кепа ждет интересных матчей со «Спартаком»

    Вратарь «Атлетика» Кепа Арризабалага верит, что болельщиков его команды ждут интересные игры в 1/16 финала Лиги Европы со «Спартаком».

    «Нас ждет интересная игра в Москве. Сейчас у наших болельщиков не самое лучшее настроение из-за результатов команды. Но не стоит забывать, что было непросто достичь этой стадии Лиги Европы.

    «Спартак»? Это команда попала в Лигу Европы из Лиги чемпионов. Мы готовы сделать все возможное, чтобы добиться хорошего результата в матчах с российской командой.

    В текущем сезоне мы забиваем не так много голов на домашнем стадионе. По этой причине нам нужно собраться и продолжать усердно тренироваться, чтобы улучшить эти показатели», – приводит слова голкипера Deia.

    Первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Спартак» – «Атлетик» состоится 15 февраля в Москве. Ответная встреча пройдет в Бильбао 22 февраля.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.02.2018 09:59
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 12 февраля 2018, 14:44

      Ждать осталось не долго.Удачи Спартаку.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 12 февраля 2018, 13:34

      да не кипешись в Москве много вам подарков насуём и новую вратарьскую кепку подарим

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 февраля 2018, 11:17

      надеюсь удастся сыграть в свой лучший футбол и огорчить много раз Кепку)

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +213

      Red-white-чемпион 12 февраля 2018, 10:56

      будет здорово если сыграют как с севильей в первом матче

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 12 февраля 2018, 10:21

      Надеюсь, что ожидание матча для воротчика, будет тягостнее послевкусия от проигранного матча!

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +1426

      VSt 12 февраля 2018, 10:13

      Будем надеяться, что Спартаку удастся два-три раза огорчить Кепа.
      Ждем матча.

      6
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