Кепа ждет интересных матчей со «Спартаком»

Вратарь «Атлетика» Кепа Арризабалага верит, что болельщиков его команды ждут интересные игры в 1/16 финала Лиги Европы со «Спартаком».

«Нас ждет интересная игра в Москве. Сейчас у наших болельщиков не самое лучшее настроение из-за результатов команды. Но не стоит забывать, что было непросто достичь этой стадии Лиги Европы.

«Спартак»? Это команда попала в Лигу Европы из Лиги чемпионов. Мы готовы сделать все возможное, чтобы добиться хорошего результата в матчах с российской командой.

В текущем сезоне мы забиваем не так много голов на домашнем стадионе. По этой причине нам нужно собраться и продолжать усердно тренироваться, чтобы улучшить эти показатели», – приводит слова голкипера Deia.

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Спартак» – «Атлетик» состоится 15 февраля в Москве. Ответная встреча пройдет в Бильбао 22 февраля.