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Кепа ждет интересных матчей со «Спартаком»

12 февраля 2018, 09:59
6

Вратарь «Атлетика» Кепа Арризабалага верит, что болельщиков его команды ждут интересные игры в 1/16 финала Лиги Европы со «Спартаком».

«Нас ждет интересная игра в Москве. Сейчас у наших болельщиков не самое лучшее настроение из-за результатов команды. Но не стоит забывать, что было непросто достичь этой стадии Лиги Европы.

«Спартак»? Это команда попала в Лигу Европы из Лиги чемпионов. Мы готовы сделать все возможное, чтобы добиться хорошего результата в матчах с российской командой.

В текущем сезоне мы забиваем не так много голов на домашнем стадионе. По этой причине нам нужно собраться и продолжать усердно тренироваться, чтобы улучшить эти показатели», – приводит слова голкипера Deia.

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Спартак» – «Атлетик» состоится 15 февраля в Москве. Ответная встреча пройдет в Бильбао 22 февраля.

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Спартак Атлетик Кепа
Комментарии (6)
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VSt
1518419603
Будем надеяться, что Спартаку удастся два-три раза огорчить Кепа. Ждем матча.
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insider_retro
1518420116
Надеюсь, что ожидание матча для воротчика, будет тягостнее послевкусия от проигранного матча!
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Red-white-чемпион
1518422160
будет здорово если сыграют как с севильей в первом матче
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OfaZavr
1518423434
надеюсь удастся сыграть в свой лучший футбол и огорчить много раз Кепку)
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Полная Канистра
1518431683
да не кипешись в Москве много вам подарков насуём и новую вратарьскую кепку подарим
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zigbert
1518435843
Ждать осталось не долго.Удачи Спартаку.
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