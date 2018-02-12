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    Бенитес: «Я больше доволен очками, чем победой именно над «Манчестер Юнайтед»

    Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес остался больше доволен тремя очками, полученными после матча с «Манчестер Юнайтед», чем самим фактом победы над командой Жозе Моуринью.

    «Я больше доволен очками, чем победой именно над «Манчестер Юнайтед». В некоторых домашних матчах мы играли хорошо, создавали моменты и были близки к тому, чтобы выиграть, но нам чего-то не хватало для победы над соперниками из нижней части таблицы.

    Если спросить, что бы я предпочел – три очка в игре с «МЮ» или с другой командой, то я бы выбрал второй вариант. По той причине, что это мог быть матч за шесть очков. Но эта победа определенно добавит нам уверенности в предстоящих играх», – сказал Бенитес.

    Матч 27-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл» – «Манчестер Юнайтед» завершился со счетом 1:0.

    Источник: AS

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    12.02.2018 07:43
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 12 февраля 2018, 15:28

      Табло пользу Рафу,это главное,а Моур пусть сопля жуют

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1351

      15112007 12 февраля 2018, 09:52

      Ньюкасл в этом сезоне красавцы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 12 февраля 2018, 09:10

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