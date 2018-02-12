Бенитес: «Я больше доволен очками, чем победой именно над «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес остался больше доволен тремя очками, полученными после матча с «Манчестер Юнайтед», чем самим фактом победы над командой Жозе Моуринью.

«Я больше доволен очками, чем победой именно над «Манчестер Юнайтед». В некоторых домашних матчах мы играли хорошо, создавали моменты и были близки к тому, чтобы выиграть, но нам чего-то не хватало для победы над соперниками из нижней части таблицы.

Если спросить, что бы я предпочел – три очка в игре с «МЮ» или с другой командой, то я бы выбрал второй вариант. По той причине, что это мог быть матч за шесть очков. Но эта победа определенно добавит нам уверенности в предстоящих играх», – сказал Бенитес.

Матч 27-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл» – «Манчестер Юнайтед» завершился со счетом 1:0.