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    Гвардиола: «Однажды Де Брюйне получит «Золотой мяч»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола верит, что однажды полузащитник его команды бельгиец Кевин Де Брюйне получит «Золотой мяч».

    «Не сомневаюсь ни на секунду, что однажды Де Брюйне будет признан лучшим футболистом в мире. Да, сейчас ему еще предстоит выиграть много титулов, чтобы получить «Золотой мяч». Для этого необходимо победить в Лиге чемпионов, либо добраться максимально далеко по турнирной сетке этого турнира.

    Матч с «Лестером»? Он провел его великолепно, трудно сейчас найти футболиста лучше него в Европе. Это не просто одна игра, он постоянно играет на таком уровне», – приводит слова Гвардиолы BBC.

    Матч 27-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» – «Лестер Сити» завершился со счетом 5:1.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.02.2018 07:05
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +324

      rostik-100 12 февраля 2018, 08:35

      Для этого Англичанам надо выиграть и ЧМ в России и ЛЧ.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 12 февраля 2018, 07:35

      Да

      0
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