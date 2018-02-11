Покеттино: «Для нас сейчас лучшее время, чтобы играть с «Ювентусом»

Главный тренер английского «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино поделился мыслями о предстоящем двухматчевом противостоянии в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов против итальянского «Ювентуса».

«Исходя из нашей формы, могу сказать, что сейчас лучшее время для игр с итальянцами. Мы верим в себя и наши шансы, несмотря на то что противник силен. Увидим, чем все закончится.

Как будем играть? Так же, как и всегда. Мы – «Тоттенхэм», у нас есть своя стилистика. Главное – проявить футбольный интеллект», – сказал аргентинец.

Первая игра между «Ювентусом» и «Тоттенхэмом» состоится 13 февраля и начнется в 22:45 по Москве.