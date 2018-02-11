Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Покеттино: «Для нас сейчас лучшее время, чтобы играть с «Ювентусом»

    Главный тренер английского «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино поделился мыслями о предстоящем двухматчевом противостоянии в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов против итальянского «Ювентуса».

    «Исходя из нашей формы, могу сказать, что сейчас лучшее время для игр с итальянцами. Мы верим в себя и наши шансы, несмотря на то что противник силен. Увидим, чем все закончится.

    Как будем играть? Так же, как и всегда. Мы – «Тоттенхэм», у нас есть своя стилистика. Главное – проявить футбольный интеллект», – сказал аргентинец.

    Первая игра между «Ювентусом» и «Тоттенхэмом» состоится 13 февраля и начнется в 22:45 по Москве.

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.02.2018 14:51
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 12 февраля 2018, 11:36

      еще бы то тотенхэм сейчас очень силен !

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11