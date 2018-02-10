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    Болельщики «Атлетика» бесплатно посетят домашний матч со «Спартаком» в Лиге Европы

    Руководство «Атлетика» приняло решение о бесплатном проходе членов клуба болельщиков баскской команды на домашний матч 1/16 Лиги Европы со «Спартаком».

    Это было сделано из-за недовольства фанатов неудовлетворительными результатами «Атлетика» в Примере.

    В последних четырех поединках баски не смогли обыграть своих соперников, добыв лишь три очка. После 23-х туров команда располагается на 13-м месте в турнирной таблице.

    В случае, если «Атлетик» пройдет «Спартак», все дальнейшие матчи Лиги Европы на стадионе «Сан Мамес» болельщики клуба также смогут посещать бесплатно.

    Источник: ФК «Атлетик»

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    10.02.2018 13:39
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +957

      Куртуазные манеры 10 февраля 2018, 16:55

      Севилья своих болел тоже на шоу везла.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 10 февраля 2018, 16:29

      А у нас билеты уже на аукционе.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +600

      polozovs 10 февраля 2018, 15:05

      Цвета клуба Красно-белые ... так что можем смело идти на центр за бесплатно ))))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 10 февраля 2018, 13:48

      от ЛАФа такой ответки не будет

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > тётя ASYA 10 февраля 2018, 15:26

      Так причины на то нет

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