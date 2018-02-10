Болельщики «Атлетика» бесплатно посетят домашний матч со «Спартаком» в Лиге Европы

Руководство «Атлетика» приняло решение о бесплатном проходе членов клуба болельщиков баскской команды на домашний матч 1/16 Лиги Европы со «Спартаком».

Это было сделано из-за недовольства фанатов неудовлетворительными результатами «Атлетика» в Примере.

В последних четырех поединках баски не смогли обыграть своих соперников, добыв лишь три очка. После 23-х туров команда располагается на 13-м месте в турнирной таблице.

В случае, если «Атлетик» пройдет «Спартак», все дальнейшие матчи Лиги Европы на стадионе «Сан Мамес» болельщики клуба также смогут посещать бесплатно.