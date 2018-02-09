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  • ФИФА не считает, что размещение сборной Египта в Грозном на ЧМ-2018 приведет к нарушению прав человека

ФИФА не считает, что размещение сборной Египта в Грозном на ЧМ-2018 приведет к нарушению прав человека

9 февраля 2018, 23:16
13

ФИФА ответила на критику правозащитной организации Human Rights Watch из-за размещения сборной Египта в Грозном.

«У нас нет оснований полагать, что решение Федерации футбола Египта базироваться в Грозном приведет к нарушению прав человека.

ФИФА предпримет все необходимые меры, соответсвующие политике защиты прав человека, если в ближайшие месяцы ситуация изменится», — заявили в пресс-службе ФИФА.

Ранее правозащитники заявили, что для ФИФА позорно ассоциировать себя с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым.

Источник: Associated Press
Чемпионат мира Египет
Комментарии (13)
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Антибиотик
1518208789
Санкции на любом, даже спортивном уровне. Когда же все эти продажные евротвари передохнут?
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Борз-95
1518210413
Конечно не приведет,Египту будут созданы все условия.
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Chernyi Lis
1518210640
))))ваще ****...как могут быть нарушены права египтян в грозном?ну туппппыыыые..
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3a zenit
1518211580
скорей бы всё это закончилось(олимпиада-ЧМ18),заколебали вонять из за границы.
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Mr Rikko
1518216062
Телек включишь - политота. Инет - политота. Олимпиада - политота. Футбол - политота. Тошнит уже от этих заграничных толерастов... И ведь каждые 100 лет к нам лезут. Нет бы чего нового придумали бы...
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Loxxam
1518217163
Ну если в сборной Египта нет геев то все будет спокойно
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ДЖУZ
1518232262
Это интересно как их права будут ущемленны, я уверен что Рамзан показательно такой им гостепреимство устроит, что они забудут зачем вообще приехали в Россию
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InterMilLano1908
1518234919
Джейн Бьюкэнен умер уже 9го января, кто правит этой шнягой теперь?!
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Сильвербой
1518243819
А что они называют нарушением прав человека??? Несогласие с политикий гейропы поддержания ЛГБТ??? Сам ты можешь быть кем угодно, только вот пропагандировать это не надо!!!
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