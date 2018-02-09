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    ФИФА не считает, что размещение сборной Египта в Грозном на ЧМ-2018 приведет к нарушению прав человека

    ФИФА ответила на критику правозащитной организации Human Rights Watch из-за размещения сборной Египта в Грозном.

    «У нас нет оснований полагать, что решение Федерации футбола Египта базироваться в Грозном приведет к нарушению прав человека.

    ФИФА предпримет все необходимые меры, соответсвующие политике защиты прав человека, если в ближайшие месяцы ситуация изменится», — заявили в пресс-службе ФИФА.

    Ранее правозащитники заявили, что для ФИФА позорно ассоциировать себя с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым.

    Источник: Associated Press

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    09.02.2018 23:16
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 10 февраля 2018, 09:23

      А что они называют нарушением прав человека??? Несогласие с политикий гейропы поддержания ЛГБТ??? Сам ты можешь быть кем угодно, только вот пропагандировать это не надо!!!

      1
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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 10 февраля 2018, 06:55

      Джейн Бьюкэнен умер уже 9го января, кто правит этой шнягой теперь?!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +222

      ДЖУZ 10 февраля 2018, 06:11

      Это интересно как их права будут ущемленны, я уверен что Рамзан показательно такой им гостепреимство устроит, что они забудут зачем вообще приехали в Россию

      3
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      Рейтинг: +243

      Loxxam 10 февраля 2018, 01:59

      Ну если в сборной Египта нет геев то все будет спокойно

      2
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      Рейтинг: +485

      Mr Rikko 10 февраля 2018, 01:41

      Телек включишь - политота. Инет - политота. Олимпиада - политота. Футбол - политота. Тошнит уже от этих заграничных толерастов... И ведь каждые 100 лет к нам лезут. Нет бы чего нового придумали бы...

      1
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 10 февраля 2018, 00:26

      скорей бы всё это закончилось(олимпиада-ЧМ18),заколебали вонять из за границы.

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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > 3a zenit 10 февраля 2018, 09:00

      будут другим чем то вонять, они другого не умеют делать

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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 10 февраля 2018, 00:10

      ))))ваще ****...как могут быть нарушены права египтян в грозном?ну туппппыыыые..

      0
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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 10 февраля 2018, 00:06

      Конечно не приведет,Египту будут созданы все условия.

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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 9 февраля 2018, 23:39

      Санкции на любом, даже спортивном уровне. Когда же все эти продажные евротвари передохнут?

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      Рейтинг: +5691

      Eddyson > Антибиотик 10 февраля 2018, 00:24

      Передохнут. На восьмом сроке солнцеликого.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Eddyson 10 февраля 2018, 08:33

      Боюсь. что это мы восьмого срока не выдержим.

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