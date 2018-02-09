ФИФА не считает, что размещение сборной Египта в Грозном на ЧМ-2018 приведет к нарушению прав человека

ФИФА ответила на критику правозащитной организации Human Rights Watch из-за размещения сборной Египта в Грозном.

«У нас нет оснований полагать, что решение Федерации футбола Египта базироваться в Грозном приведет к нарушению прав человека.

ФИФА предпримет все необходимые меры, соответсвующие политике защиты прав человека, если в ближайшие месяцы ситуация изменится», — заявили в пресс-службе ФИФА.

Ранее правозащитники заявили, что для ФИФА позорно ассоциировать себя с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым.