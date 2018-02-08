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  • Хорватский нападающий, не подошедший «Тосно» по медицинским показателям, проходит просмотр в БАТЭ

Хорватский нападающий, не подошедший «Тосно» по медицинским показателям, проходит просмотр в БАТЭ

8 февраля 2018, 08:44
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Бывший сборной Хорватии Анте Вукушич близок к подписанию контракта с БАТЭ. В данный момент 26-летний футболист находится на просмотре в борисовском клубе на сборе в Турции.

Стоит отметить, что прошлым летом игрок мог стать футболистом «Тосно», но Вукушич не прошел медобследование, по этой причине сделка сорвалась. По словам врача «Тосно», Вукушич страдал пневмотораксом, у него длительное время была изменена верхняя часть легких. Тонкие стенки легочной ткани могли разорваться даже при кашле. В итоге игроку удалили верхнюю часть легкого, откуда поступал воздух.

Источник: ФК БАТЭ
Беларусь. Высшая лига Россия. Премьер-лига Трансферы БАТЭ Тосно
Комментарии (1)
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Diesel133
1518078471
"Бывший сборной Хорватии"
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