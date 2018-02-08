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    Хорватский нападающий, не подошедший «Тосно» по медицинским показателям, проходит просмотр в БАТЭ

    Бывший сборной Хорватии Анте Вукушич близок к подписанию контракта с БАТЭ. В данный момент 26-летний футболист находится на просмотре в борисовском клубе на сборе в Турции.

    Стоит отметить, что прошлым летом игрок мог стать футболистом «Тосно», но Вукушич не прошел медобследование, по этой причине сделка сорвалась. По словам врача «Тосно», Вукушич страдал пневмотораксом, у него длительное время была изменена верхняя часть легких. Тонкие стенки легочной ткани могли разорваться даже при кашле. В итоге игроку удалили верхнюю часть легкого, откуда поступал воздух.

    Источник: ФК БАТЭ

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    08.02.2018 08:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 8 февраля 2018, 11:27

      "Бывший сборной Хорватии"

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