Хорватский нападающий, не подошедший «Тосно» по медицинским показателям, проходит просмотр в БАТЭ

Бывший сборной Хорватии Анте Вукушич близок к подписанию контракта с БАТЭ. В данный момент 26-летний футболист находится на просмотре в борисовском клубе на сборе в Турции.

Стоит отметить, что прошлым летом игрок мог стать футболистом «Тосно», но Вукушич не прошел медобследование, по этой причине сделка сорвалась. По словам врача «Тосно», Вукушич страдал пневмотораксом, у него длительное время была изменена верхняя часть легких. Тонкие стенки легочной ткани могли разорваться даже при кашле. В итоге игроку удалили верхнюю часть легкого, откуда поступал воздух.