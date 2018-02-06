Министр иностранных дел Дании: «Может быть, встретимся с Россией в финале чемпионата мира-2018»

Министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен допустил, что сборная его страны может сыграть с Россией в финале чемпионата мира 2018 года. Политик выразил надежду, что обе команды смогут преодолеть рубеж группового этапа.

«В этом году в нашем регионе пройдет два важных спортивных мероприятия – это чемпионат мира по хоккею в Дании и чемпионат мира по футболу в России. Это свидетельствует о важном положении наших стран в мире спорта».

Датская футбольная команда уже играла с российской командой. Надеюсь, что наши команды преодолеют рубеж группового этапа и, может быть, мы встретимся на финальном матче», – сказал Самуэльсен.

Мировое первенство-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11-ти российских городах на 12-ти стадионах.