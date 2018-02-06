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    Министр иностранных дел Дании: «Может быть, встретимся с Россией в финале чемпионата мира-2018»

    Министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен допустил, что сборная его страны может сыграть с Россией в финале чемпионата мира 2018 года. Политик выразил надежду, что обе команды смогут преодолеть рубеж группового этапа.

    «В этом году в нашем регионе пройдет два важных спортивных мероприятия – это чемпионат мира по хоккею в Дании и чемпионат мира по футболу в России. Это свидетельствует о важном положении наших стран в мире спорта».

    Датская футбольная команда уже играла с российской командой. Надеюсь, что наши команды преодолеют рубеж группового этапа и, может быть, мы встретимся на финальном матче», – сказал Самуэльсен.

    Мировое первенство-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11-ти российских городах на 12-ти стадионах.

    Источник: ТАСС

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    06.02.2018 16:34
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 7 февраля 2018, 10:11

      Встретиться они могут только на прощальном банкете для команд выбывших из турнира !

      0
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 7 февраля 2018, 09:23

      До финала, конечно, вряд ли, но эта сборная Дании сильна и зайти может очень далеко. Зря смеётесь.

      0
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 6 февраля 2018, 18:25

      Россия в финале..............

      0
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 6 февраля 2018, 17:57

      мухоморы бывают красные,а бывают серые...каких объелся Андерс решать не нам,а ВАДА

      0
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      Рейтинг: +232

      Sterh 6 февраля 2018, 17:32

      В Дании легализованы легкие наркотики?

      0
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