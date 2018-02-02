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    Глава профсоюза футболистов: «Игроки «Тосно» приостановили игровую деятельность из-за долгов клуба»

    Генеральный директор профсоюза фуболситов Алекснадр Зотов рассказал о ситуации с долгами в «Тосно».

    – Футболисты «Тосно» приостановили игровую деятельность из-за задолженности по зарплате. Клубу надо рассчитаться с футболистами и составить план выплат. Проблемы начались некоторое время назад, и отдельные случаи уже рассмотрены в Палате по разрешению споров. Надеемся в ближайшее время получить реакцию от клуба. Все-таки, такой шаг игроков – шаг серьезный. Не хочется доводить до разбирательств в серьезных органах.

    – Каковы временные рамки для клуба?

    – Все будет понятно в начале следующей недели. После обращения футболистов мы налаживаем связь с клубом, чтобы понять, насколько реально погасить задолженности в ближайшее время.

    «Тосно» занимает 14-ю строчку в турнирной таблцие РФПЛ, набрав 20 очков в 20 турах.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.02.2018 22:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3830

      minaev23 2 февраля 2018, 23:25

      Газпром мог бы и помочь.Клуб вылетит а что тогда комментироваь орлов будет? То хоть тосну комментировал!

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      Рейтинг: +715

      Mario84 2 февраля 2018, 22:56

      К сожалению, очень странный проект. Ни стадиона, ни болельщиков, даже города нет. Похоже опять деньги осваивали(

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