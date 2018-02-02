Гвардиола: «Гонка за чемпионство Англии еще не окончена»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением об интриге в чемпионской гонки АПЛ-2017/18.

Ранее подобное мнение выразил тренер «МЮ» Жозе Моуринью.

«Закончилась ли гонка? Еще нет. Впереди 13 матчей и 39 потенциальных очков. Наш отрыв составляет 15 баллов, но гонка борьба за титул еще определенно не закончилась», – сказал испанец.

Ранее «горожане» вышли в финал Кубка лиги, где 25 февраля сыграют с «Арсеналом». Соперником лидеров АПЛ по 1/8 финала Лиги чемпионов стал «Базель».