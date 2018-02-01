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    Червиченко: «Спартак» превращается в пылесос для неликвида»

    Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко попробовал оценить зимнюю трансферную кампанию клуба. Экс-функционера не впечатлило ни одно красно-белое приобретение.

    «Честно говоря, пока никак не оцениваю работу «Спартака» на рынке. Думаю, что «Спартак» превращается в пылесос для всего итальянского неликвида.

    Кому-то, наверное, от этого хорошо, а команде не очень. Не впечатляет ни одна покупка, а то, что не продали Квинси Промеса, тем, кто руководит – тем виднее. Наверное, с деньгами все хорошо», – сказал Червиченко.

    «Спартак» в РФПЛ идет третьим.

    Источник: Rusfootball.info

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    01.02.2018 22:10
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +883

      Spartak №1 2 февраля 2018, 13:31

      Пылесос для неликвида или мясорубка для червяка... Червяк не справился его нужно не в пылесос а мясорубку

      1
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      Рейтинг: +883

      Spartak №1 2 февраля 2018, 13:28

      Пылесос для не ликвида .... или мясорубка для червяка.. Сам не справился,,,, молчал бы лучше

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 февраля 2018, 10:09

      неликвид это бывший владелец команды из которого столько грязи льется.

      4
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      Рейтинг: -1

      Jarama1987 2 февраля 2018, 08:38

      у жиробаса в своё время Зоа и Мукунку ликвидом были ))))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 2 февраля 2018, 07:52

      Весь Российский футбол превратился в такой ПЫЛЕСОС.и переплачивает за этот неликвид в 2-3 раза

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      Рейтинг: +3559

      Axe111 2 февраля 2018, 07:41

      Спартачок позорище

      -1
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      Рейтинг: +600

      polozovs 2 февраля 2018, 06:50

      Кто до сих пор берет интервью у этого неадеквата?

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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 2 февраля 2018, 06:39

      Червиченко кажется забыл то время когда сам будучи президентом Спартака "пылесосил" бразильские "помойки".После пребывания в списках москвичей стоимость таких суперфутболистов вырастала в разы!В своём глазу "бревна" не видно тов.Червиченко???Систему "купи-продай" тогдашний президент Спартака освоил чётко.Так что не стоит поливать грязью других ,если у самого штанишки испачканы.

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 2 февраля 2018, 06:38

      Уже не знаю как и обосра.... Спартак,буду хоть что то говорить.

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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 2 февраля 2018, 06:34

      Червиченко кажется забыл как сам в свою бытность президентом Спартака "пылесосил" всякий бразильский неликвид.В своём глазу бревно не видно тов. Червиченко???Для тех кто тогда переходил в Спартак цена на рынке повышалась в разы при дальнейшей их продаже.Систему "купи-продай" тогдашний президент освоил чётко.После его гешефтов Спартак и начал своё падение .Так что не стоит поливать грязью других когда своя з...ца в г.....не!

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