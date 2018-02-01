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  • Червиченко: «Спартак» превращается в пылесос для неликвида»

Червиченко: «Спартак» превращается в пылесос для неликвида»

1 февраля 2018, 22:10
39

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко попробовал оценить зимнюю трансферную кампанию клуба. Экс-функционера не впечатлило ни одно красно-белое приобретение.

«Честно говоря, пока никак не оцениваю работу «Спартака» на рынке. Думаю, что «Спартак» превращается в пылесос для всего итальянского неликвида.

Кому-то, наверное, от этого хорошо, а команде не очень. Не впечатляет ни одна покупка, а то, что не продали Квинси Промеса, тем, кто руководит – тем виднее. Наверное, с деньгами все хорошо», – сказал Червиченко.

«Спартак» в РФПЛ идет третьим.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Спартак Червиченко Андрей
Комментарии (39)
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Serjoga
1517512374
Узнаю Червиченко по "слогу"! Не изменяет себе!
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m40
1517512723
Этот Червченко изрядно притомил, одна скверна изо рта льётся
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спартак спартаков 1
1517512746
заткнись утырок.ползи в землю уже
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aaaaahhhh
1517512784
смердит однако!!!
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mialkov
1517513694
Главный неликвид Спартака - Червиченко! Радуюсь, что от него избавились, еще бы ему язык прикусить бы...
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-fant-
1517514458
Странно слышать рассуждения о неликвиде от яркого его представителя )
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makson_klim
1517517464
посмотрим по итогам сезона,кто нелеквид,а кто леквид!!!Червиченко точно,никакой....
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Vizual
1517518393
Червяк пылесос для жрачки,скоро лопнет пузырь)))
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77SAM
1517519655
Бывший , он и есть бывший ...сам он неликвид.
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OfaZavr
1517555381
неликвид это бывший владелец команды из которого столько грязи льется.
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