Червиченко: «Спартак» превращается в пылесос для неликвида»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко попробовал оценить зимнюю трансферную кампанию клуба. Экс-функционера не впечатлило ни одно красно-белое приобретение.

«Честно говоря, пока никак не оцениваю работу «Спартака» на рынке. Думаю, что «Спартак» превращается в пылесос для всего итальянского неликвида.

Кому-то, наверное, от этого хорошо, а команде не очень. Не впечатляет ни одна покупка, а то, что не продали Квинси Промеса, тем, кто руководит – тем виднее. Наверное, с деньгами все хорошо», – сказал Червиченко.

«Спартак» в РФПЛ идет третьим.