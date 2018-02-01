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    «Ренн» ответил Неймару: «Кто выбыл из строя из-за травмы?»

    «Ренн» ответил форварду «ПСЖ» Неймару после поражения от парижан со счетом 2:3 в 1/2 финала Кубка лиги. Напомним, что бразилец после этой встречи пожаловался, что на протяжении всего матча противники нарушали на нем правила и били по ногам.

    «Неймар – вы являетесь великолепным футболистом, но кто вчера выбыл из строя из-за травмы? Игрок «Ренна» Исмаила Сарр, который до этого пропустил три месяца из-за другого некрасивого фола», – говорится в сообщении пресс-службы «Ренна».

    Сарр получил травму, после удара по ноге со стороны форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе, за что тот был наказан удалением.

    Источник: Twitter

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    01.02.2018 11:06
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    Комментарии11
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    • ...
      Рейтинг: +781

      Дима Цэ 11 января 2019, 08:50

      Ну тут как Головина на 3-5 матче надо кикнуть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2051

      almanev 27 февраля 2018, 07:27

      Что сказал Мбаппе в камеру?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +324

      hellkid 2 февраля 2018, 10:06

      последние новости про ПСЖ говорят о том, что дисциплины там никакой. нужен другой тренер и пару звезд в дубль сослать, чтобы неповадно было

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 1 февраля 2018, 20:50

      ПСЖ в го...оклуб превращается зажрались эти звёзды

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3559

      Axe111 1 февраля 2018, 14:03

      Животное

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 1 февраля 2018, 13:53

      Футбол не балет.Это игра для мужественных парней.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 1 февраля 2018, 13:44

      Ох Неймар....тебе бы в чемпионшипе попробовать пару матчей сыграть....врятли ноги унесешь

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +93

      Топс7 1 февраля 2018, 12:56

      Неймар всегда ноет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3534

      Берёза В. 1 февраля 2018, 12:50

      Кошмарная ситуация

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 1 февраля 2018, 11:25

      Пусть в Англии поиграет,еще больше плакать начнет

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +298

      Nintendo8800 > Asbjorn 1 февраля 2018, 12:38

      он там вообще играть не будет, пару матчей в сезоне

      2
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