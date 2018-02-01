«Ренн» ответил Неймару: «Кто выбыл из строя из-за травмы?»

Ну тут как Головина на 3-5 матче надо кикнуть
«Ренн» ответил форварду «ПСЖ» Неймару после поражения от парижан со счетом 2:3 в 1/2 финала Кубка лиги. Напомним, что бразилец после этой встречи пожаловался, что на протяжении всего матча противники нарушали на нем правила и били по ногам.
«Неймар – вы являетесь великолепным футболистом, но кто вчера выбыл из строя из-за травмы? Игрок «Ренна» Исмаила Сарр, который до этого пропустил три месяца из-за другого некрасивого фола», – говорится в сообщении пресс-службы «Ренна».
Сарр получил травму, после удара по ноге со стороны форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе, за что тот был наказан удалением.
Ouch!— Goal UK (@GoalUK) 30 января 2018 г.
PSG star Kylian Mbappe was sent off for the first time in his professional career for a bad tackle on Rennes' Ismaila Sarr following a VAR review. pic.twitter.com/AHcGwxYAhb