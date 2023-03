«Ренн» ответил Неймару: «Кто выбыл из строя из-за травмы?»

«Ренн» ответил форварду «ПСЖ» Неймару после поражения от парижан со счетом 2:3 в 1/2 финала Кубка лиги. Напомним, что бразилец после этой встречи пожаловался, что на протяжении всего матча противники нарушали на нем правила и били по ногам.

«Неймар – вы являетесь великолепным футболистом, но кто вчера выбыл из строя из-за травмы? Игрок «Ренна» Исмаила Сарр, который до этого пропустил три месяца из-за другого некрасивого фола», – говорится в сообщении пресс-службы «Ренна».

Сарр получил травму, после удара по ноге со стороны форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе, за что тот был наказан удалением.

Ouch!



PSG star Kylian Mbappe was sent off for the first time in his professional career for a bad tackle on Rennes' Ismaila Sarr following a VAR review. pic.twitter.com/AHcGwxYAhb