«Ренн» ответил Неймару: «Кто выбыл из строя из-за травмы?»

«Ренн» ответил форварду «ПСЖ» Неймару после поражения от парижан со счетом 2:3 в 1/2 финала Кубка лиги. Напомним, что бразилец после этой встречи пожаловался, что на протяжении всего матча противники нарушали на нем правила и били по ногам.

«Неймар – вы являетесь великолепным футболистом, но кто вчера выбыл из строя из-за травмы? Игрок «Ренна» Исмаила Сарр, который до этого пропустил три месяца из-за другого некрасивого фола», – говорится в сообщении пресс-службы «Ренна».

Сарр получил травму, после удара по ноге со стороны форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе, за что тот был наказан удалением.