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«Ренн» ответил Неймару: «Кто выбыл из строя из-за травмы?»

1 февраля 2018, 11:06
11

«Ренн» ответил форварду «ПСЖ» Неймару после поражения от парижан со счетом 2:3 в 1/2 финала Кубка лиги. Напомним, что бразилец после этой встречи пожаловался, что на протяжении всего матча противники нарушали на нем правила и били по ногам.

«Неймар – вы являетесь великолепным футболистом, но кто вчера выбыл из строя из-за травмы? Игрок «Ренна» Исмаила Сарр, который до этого пропустил три месяца из-за другого некрасивого фола», – говорится в сообщении пресс-службы «Ренна».

Сарр получил травму, после удара по ноге со стороны форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе, за что тот был наказан удалением.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Франция. Кубок лиги Ренн ПСЖ Неймар Мбаппе Килиан Сарр Исмаила
Комментарии (11)
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Asbjorn
1517473517
Пусть в Англии поиграет,еще больше плакать начнет
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Берёза В.
1517478601
Кошмарная ситуация
Ответить
Топс7
1517478998
Неймар всегда ноет
Ответить
Spartak 777
1517481856
Ох Неймар....тебе бы в чемпионшипе попробовать пару матчей сыграть....врятли ноги унесешь
Ответить
zigbert
1517482407
Футбол не балет.Это игра для мужественных парней.
Ответить
Axe111
1517483000
Животное
Ответить
Полная Канистра
1517507402
ПСЖ в го...оклуб превращается зажрались эти звёзды
Ответить
hellkid
1517555160
последние новости про ПСЖ говорят о том, что дисциплины там никакой. нужен другой тренер и пару звезд в дубль сослать, чтобы неповадно было
Ответить
almanev
1519705676
Что сказал Мбаппе в камеру?
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Дима Цэ
1547185829
Ну тут как Головина на 3-5 матче надо кикнуть
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