Хенесс оценил шансы на сохранение Хайнкеса в «Баварии»

Президент «Баварии» Ули Хенесс оценил шансы в процентном соотношении на то, что нынешний главный тренер команды Юпп Хайнкес продолжит работу в Мюнхене в следующем сезоне.

«У нас лишь 10% шансов на то, что Хайнкес продолжит работать в «Баварии» в следующем сезоне», – заявил Хенесса.

Напомним, что действующий контракт специалиста с немецким клубом рассчитан до лета 2018 года. Сам Хайнкес не раз заявлял, что не планирует продолжать сотрудничество с «Баварией» после его завершения.