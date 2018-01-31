Клопп — о разгроме «Хаддерсфилда»: «Это то, что нужно»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился эмоциями после матча 25-го тура АПЛ против «Хаддерсфилда» (3:0).

«Это именно то, что нужно. Этот матч не был фантастическим, но он был очень хорошим. Это такой матч, какой нам нужен сейчас.

Мы могли бы сыграть лучше, но мы забили первый мяч, может быть, в одном моменте не досмотрели. Но «Хаддерсфилду» было сложно контратаковать.

Мы знаем, что мы должны выигрывать в каждом матче. Вернуться в гонку — самая важная задача, и сейчас у нас есть несколько дней на подготовку к тяжелой встрече с «Тоттенхэмом», — сказал Клопп.

«Ливерпуль» с 50-ю очками занимает пятую строчку в турнирной таблцие АПЛ.