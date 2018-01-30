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В «Интере» не ждут трансфера Пасторе из «ПСЖ»

30 января 2018, 11:13
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В «Интере» не ждут перехода во время январского трансферного окна полузащитника «ПСЖ» Хавьера Пасторе.

«Никаких новостей на этот счет нет. Я смотрю на вещи реально, а не витаю в облаках. Нужно работать, а мечты не относятся к нашей работе. У нас нет сейчас никакой возможности подписать Пасторе», – заявил спортивный директор миланцев Пьеро Аузилио.

Директор «Интера» Вальтер Сабатини также поддержал своего коллегу в этом вопросе.

«Думаю, наш спортивный директор сказал все, что мог. От себя лишь добавлю, что ситуация сложная, а трансфер Пасторе можно отнести к нечто невероятному», – сказал Сабатини.

Ранее сам Пасторе выразил желание продолжить карьеру только в Италии, а именно – в составе «Интера».

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Франция. Лига 1 ПСЖ Интер Пасторе Хавьер
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