В «Интере» не ждут трансфера Пасторе из «ПСЖ»

В «Интере» не ждут перехода во время январского трансферного окна полузащитника «ПСЖ» Хавьера Пасторе.

«Никаких новостей на этот счет нет. Я смотрю на вещи реально, а не витаю в облаках. Нужно работать, а мечты не относятся к нашей работе. У нас нет сейчас никакой возможности подписать Пасторе», – заявил спортивный директор миланцев Пьеро Аузилио.

Директор «Интера» Вальтер Сабатини также поддержал своего коллегу в этом вопросе.

«Думаю, наш спортивный директор сказал все, что мог. От себя лишь добавлю, что ситуация сложная, а трансфер Пасторе можно отнести к нечто невероятному», – сказал Сабатини.

Ранее сам Пасторе выразил желание продолжить карьеру только в Италии, а именно – в составе «Интера».