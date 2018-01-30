«Челси» не продаст Азара в «Манчестер Сити» даже за 200 миллионов

Руководство «Челси» не планирует продавать полузащитника своей команды Эдена Азара в «Манчестер Сити». Лондонцев не устроит даже рекордное предложение в размере 200 миллионов фунтов стерлингов, если таковое поступит от «горожан».

Напомним, ранее появилась информация о том, что будущим летом «горожане» готовы предложить за Азара 150 миллионов. В Лондоне же работают над продлением контракта с бельгийским игроком, по которому он будет получать 300 тысяч фунтов в неделю.

В текущем сезоне Азар принял участие в 20 матчах английской Премьер-лиги, забив в них восемь голов и отдав две результативные передачи.