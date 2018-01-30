Хеннес: «В «Баварии» хотят, чтобы Хайнкес остался в клубе»

Президент «Баварии» Ули Хеннес сказал, что клуб не хочет расставаться с главным тренером Юппом Хайнкесом.

«Мы стараемся убедить Хайнкеса в том, что его миссия еще не окончена. Надеюсь, он останется с нами хотя бы еще на год.

Другого выхода нет», – сказал Хеннес.

72-летний немец вернулся в мюнхенский клуб в октябре 2017 года после четырехлетнего перерыва. Под его руководством команда лидирует в турнирной таблице Бундеслиги, вышла в плей-офф Лиги чемпионов и 1/4 финала Кубка Германии.