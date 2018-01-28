Кришито: «Локомотив» — не «Реал», нам по силам отыграть восемь очков и выиграть чемпионат»

Защитник «Зенита» Доменико Кришито поделился мнением о чемпионской гонке в РФПЛ.

«Нам вполне по силам отвоевать восемь очков и выиграть чемпионат, потому что «Локомотив» далеко не мадридский «Реал», они тоже будут терять очки.

Восемь очков – это не то отставание, которое отыграть невозможно. Нам вообще по силам выиграть все десять последующих матчей. Наша задача – набрать 30 очков.

Сейчас, безусловно, главным раздражителем является «Локомотив». Было бы просто замечательно к предпоследнему туру подойти на расстояние, допустим, одного очка к «Локомотиву», обыграть их у них дома и завоевать чемпионство», — сказал Кришито.

«Зенит» занимает вторую строчку в турнирной таблице с 37-ю очками, «Локомотив» идет на первом месте с 45-ю очками.