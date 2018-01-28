Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кришито: «Локомотив» — не «Реал», нам по силам отыграть восемь очков и выиграть чемпионат»

Кришито: «Локомотив» — не «Реал», нам по силам отыграть восемь очков и выиграть чемпионат»

28 января 2018, 17:58
30

Защитник «Зенита» Доменико Кришито поделился мнением о чемпионской гонке в РФПЛ.

«Нам вполне по силам отвоевать восемь очков и выиграть чемпионат, потому что «Локомотив» далеко не мадридский «Реал», они тоже будут терять очки.

Восемь очков – это не то отставание, которое отыграть невозможно. Нам вообще по силам выиграть все десять последующих матчей. Наша задача – набрать 30 очков.

Сейчас, безусловно, главным раздражителем является «Локомотив». Было бы просто замечательно к предпоследнему туру подойти на расстояние, допустим, одного очка к «Локомотиву», обыграть их у них дома и завоевать чемпионство», — сказал Кришито.

«Зенит» занимает вторую строчку в турнирной таблице с 37-ю очками, «Локомотив» идет на первом месте с 45-ю очками.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Кришито Доменико
Комментарии (30)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
VeniaminS
1517151797
Смелое заявление
Ответить
zra78
1517152684
Да и вы далеко не Реал,что бы отыгрывать такие отставания!
Ответить
AndresLoko
1517153347
Кришито кури бамбук в сторонке!
Ответить
Полная Канистра
1517153901
ну и вы не барса и 30 очей вам просто так на блюдце не принесут --- кришито в облаках летает
Ответить
OfaZavr
1517154737
вы то сами частенько очки теряли в первой части сезона с не самыми грозными соперниками поэтому весной может быть все что угодно, но самое главное что будет интересно.
Ответить
Garrincha58
1517154840
тупизм, а вы что Барса что ли? можно подумать Зенит не будет терять очки да я уверен Зенит еще больше потеряет чем кто либо
Ответить
srg38
1517155663
Да, Локо не Реал... Но и вы не Барселона))
Ответить
SPACE TRUCKIN
1517156503
про Спартак что- то не вспомнил,а может случиться так,что Локо и Спартак попадут в ЛЧ,а Зенит опять мимо...
Ответить
Fin035
1517162280
При чем здесь Реал? И вообще, он видел где сейчас этот Реал? Было бы, да как бы! Лучше бы играл нормально и молча, а не нес всякую ахинею!
Ответить
С@НЁК.
1517167964
Да локо не реал но и зенит не барселона...
Ответить
Главные новости
«Локомотив» рассмотрит подписание Мусаева
13:20
Стало известно подробное расписание матчей РПЛ с октября по декабрь
13:11
«Локомотив» рассмотрит покупку форварда «Ростова»
13:02
2
Кержаков – о ТВ-экспертах: «Если Никитин и Ильин – безальтернативные варианты, то я умываю руки»
12:50
4
Президент «Галатасарая» отреагировал на трансфер Батракова
12:41
Жена Семака взяла на себя вину за штрафы, выписанные на машину тренера «Зенита»
12:32
8
В «Динамо» назвали ошибочным и непоследовательным решение о пенальти в пользу «Зенита»
12:11
6
Батраков приехал на матч «Локомотива» с «Ростовом»
11:56
1
«Локомотив» купит полузащитника «Крыльев Советов»
11:45
Глушаков поддержал Баринова из-за критики болельщиков: «Я тоже через такое проходил»
11:25
2
Все новости
Все новости
Шнякин оценил слова Кержакова о ТВ-экспертах
13:29
Жена Семака взяла на себя вину за штрафы, выписанные на машину тренера «Зенита»
12:32
8
В «Динамо» назвали ошибочным и непоследовательным решение о пенальти в пользу «Зенита»
12:11
6
Батраков приехал на матч «Локомотива» с «Ростовом»
11:56
1
«Локомотив» купит полузащитника «Крыльев Советов»
11:45
Глушаков поддержал Баринова из-за критики болельщиков: «Я тоже через такое проходил»
11:25
2
Кержаков раскритиковал тренера клуба РПЛ: «Не нравится его работа и поведение»
11:13
5
Захаров – о пенальти в пользу «Зенита»: «Это была провокация со стороны господина Соболева»
10:41
21
Геркус допустил переход Батракова в «Барселону»
10:29
6
Булыкин – о концерте Канье на стадионе «Зенита»: «Цены никого не отпугнут»
10:15
9
Стало известно, когда Батраков прибудет в Стамбул для трансфера в «Галатасарай»
09:43
3
Червиченко: «Судья помогал «Спартаку» победить»
09:28
24
Турецкий клуб подтвердил уход российского форварда
09:12
Червиченко: «Арбитр хорошо помог «Зениту», чтобы Семак не плакал»
08:58
20
Даку высказался о реакции болельщиков «Спартака» на свой переход
08:45
3
Шалимов оценил шансы Батракова стать основным игроком «Галатасарая»
08:30
2
«Црвена Звезда» определилась с суммой, за которую готова продать форварда в ЦСКА
08:15
3
Президент РПЛ высказался о трансфере Батракова в «Галатасарай»
01:25
1
Семак: «В «Зените» есть игроки, которых нельзя критиковать»
01:18
18
Мостовой знает Канье Уэста: «У него же еще жена с большой грудью?»
00:57
6
Кержаков посоветовал «Ростову» и «Рубину» российских тренеров
00:47
2
Экс-тренер «Динамо» – о матче с «Зенитом»: «Судья убил эту игру»
00:40
9
«Локомотив» заработает рекордную сумму на продаже игроков за одно трансферное окно
00:22
8
Федотов разобрал судейство в матче «Балтика» – «Спартак»
00:12
5
Лещенко дал смелый прогноз на итоговое место «Динамо» в сезоне РПЛ
Вчера, 23:49
2
Карседо описал Угальде двумя словами
Вчера, 23:41
1
У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»
Вчера, 23:26
13
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
Вчера, 23:14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+