Семин недоволен игрой «Локомотива» в обороне в матче с «Эстерсундом»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал исход товарищеского матча против шведского «Эстерсунда» (3:3). Напомним, что россияне упустили победу в добавленное время.

«Хорошо, что столько забили, но плохо, что столько пропустили. Еще не хватает суперответственности в обороне. Если в атаке все очень и очень неплохо, то с обороной еще предстоит работа.

Речь не про четырех защитников, а про игру в обороне всей команды. Нагрузку выдержали, кто-то из игроков хорошо выдержал на поле 90 минут». – сказал специалист.

Добавим, что «Локомотив» с отрывом лидирует в РФПЛ.