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  • Семин недоволен игрой «Локомотива» в обороне в матче с «Эстерсундом»

Семин недоволен игрой «Локомотива» в обороне в матче с «Эстерсундом»

27 января 2018, 23:59
2

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал исход товарищеского матча против шведского «Эстерсунда» (3:3). Напомним, что россияне упустили победу в добавленное время.

«Хорошо, что столько забили, но плохо, что столько пропустили. Еще не хватает суперответственности в обороне. Если в атаке все очень и очень неплохо, то с обороной еще предстоит работа.

Речь не про четырех защитников, а про игру в обороне всей команды. Нагрузку выдержали, кто-то из игроков хорошо выдержал на поле 90 минут». – сказал специалист.

Добавим, что «Локомотив» с отрывом лидирует в РФПЛ.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий
Комментарии (2)
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Сильвербой
1517122234
Ну так работайте, две недели до матчей с Ницей осталось, а в обороне бардак! Это же и Спартака касается!!!
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Serjoga
1517130487
Бомбардир ссылается на Чемпионат.ком, но и там счет 3:3 стал на 80-й минуте! А они везде лепят, что Локо упустил победу в добавленное время! Сколько раз им эту опечатку отправлять?
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