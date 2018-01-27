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  • Примера. «Реал» разгромил «Валенсию», Роналду реализовал два пенальти

Примера. «Реал» разгромил «Валенсию», Роналду реализовал два пенальти

27 января 2018, 20:05
48

Мадридский «Реал» в рамках 21 тура Примеры встретился с «Валенсией». Сливочные разгромили соперника. Дублем отметился Криштиану Роналду.

Несмотря на поражение, валенсийцы по-прежнему идут в турнирной таблице выше королевского клуба.

Чемпионат Испании. Примера. 21-й тур

Валенсия – Реал – 1:4 (0:2) Текстовая трансляция

Голы: 0:1 – Роналду, 16 (с пенальти); 0:2 – Роналду, 38 (с пенальти); 1:2 – Мина, 59; 1:3 – Марсело, 84; 1:4 – Кроос, 89.

«Валенсия»: Нето, Монтойя, Коклен, Гарай, Латорре (Перейра, 77), Гайя, Гедеш (Солер, 48), Парехо, Кондогбиа, Родриго (Дзадза, 75), Мина.

«Реал»: Навас, Карвахаль, Варан, Начо, Марсело, Каземиро, Кроос, Модрич (Ковачич, 88), Бэйл (Лукас, 69), Роналду, Бензема (Асенсио, 78).

Предупреждения: Гайя, 60; Парехо, 87 – Бэйл, 52; Варан, 63; Карвахаль, 71.

Календарь Примеры

Турнирная таблица Примеры

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Валенсия Реал
Комментарии (48)
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САНЁК17
1517072976
С победой.Н а конец то за работала ВВС.
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Михаил_Боярский
1517073015
Позор. Среал не может судья поможет.
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ВОИН999
1517073032
С победой Реал Мадрид! Лучший клуб мира на данный момент)))))) Почти хорошо сыграли)))))
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3ton
1517073390
Реал и Роналду в своем репертуаре)))Без пенальти не победить и не забить ))) Судья лучший игрок матча ))
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Патронташ
1517074149
Ну надо ж королевский клуб и Роналдо как то из кризиса вытаскивать если у них самих не получается.
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Патронташ
1517074814
Не сильно удивит если в следующем туре с Леванте Реалу еще пару пеналей по делу судьи поставят для пробития.
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de bruyne
1517075160
Отскачил реал... Валенсия по игре хорош... с такой игрой реалам что будет с игрой псж будет кошмар
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Федорыч-НН
1517075815
Роналду надо фамилию менять на "Спенальти". Криштиану Спенальти.
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nelez
1517076680
А пенальти еще надо уметь забивать. Ест игроки-рекордсмены в ла лиге по незабитым пенальти. А на счет игры , да у Реала в этом сезоне не ладится. Но выиграли по делу. Владение мячом-в пользу Реала Удары по воротам - в пользу Реала Удары в створ- в пользу Реала Счет-в пользу Реала В чем Валенсия превзошел Реала? Не в чем. Да Реал сегодня сыграл, и выиграл по делу.
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Ф.К БАРСЕЛОНА
1517079040
Я не смог посмотреть матч, ну посмотрел обзор и скажу так, кто бы что бы не говорил это были самые чистые пенальти которые я когда либо видел у Реала, Не знаю какой был матч ну по обзору скажу что Реал победил заслуженно, надеюсь на этом не остановятся, хочется увидеть классико где Барса и Реал будут в своих лучших формах, а не как прошлое классико где Барса победила словно играла против Бетиса. Так что жду классико которое я привык видеть где ты сидишь в напряжении весь матч.
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