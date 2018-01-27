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    Примера. «Реал» разгромил «Валенсию», Роналду реализовал два пенальти

    Мадридский «Реал» в рамках 21 тура Примеры встретился с «Валенсией». Сливочные разгромили соперника. Дублем отметился Криштиану Роналду.

    Несмотря на поражение, валенсийцы по-прежнему идут в турнирной таблице выше королевского клуба.

    Чемпионат Испании. Примера. 21-й тур

    Валенсия – Реал – 1:4 (0:2) Текстовая трансляция

    Голы: 0:1 – Роналду, 16 (с пенальти); 0:2 – Роналду, 38 (с пенальти); 1:2 – Мина, 59; 1:3 – Марсело, 84; 1:4 – Кроос, 89.

    «Валенсия»: Нето, Монтойя, Коклен, Гарай, Латорре (Перейра, 77), Гайя, Гедеш (Солер, 48), Парехо, Кондогбиа, Родриго (Дзадза, 75), Мина.

    «Реал»: Навас, Карвахаль, Варан, Начо, Марсело, Каземиро, Кроос, Модрич (Ковачич, 88), Бэйл (Лукас, 69), Роналду, Бензема (Асенсио, 78).

    Предупреждения: Гайя, 60; Парехо, 87 – Бэйл, 52; Варан, 63; Карвахаль, 71.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.01.2018 20:05
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    Комментарии47
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      Рейтинг: +906

      Football06 28 января 2018, 10:32

      Реал выиграл чисто физическим состояним, матч Валенсии с Алавесом в Кубке который они играли 120 минут да ещё и пенальти, тот же состав вышел с Реалом, а реал отдыхал)))

      1
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      Рейтинг: +12341

      DeStar > Football06 28 января 2018, 17:33

      ДА не, валя как раз таки во втором тайме убивала реал, если б было наоборот то можно было так сказать, но второй тайм остался за валей, и сил у них по более было. Забили первый гол и побежали дальше , ну так вышло ,что пропустили марсело и он забил гол, а там уже пан или пропал, все в атаку, тут и 4-ый прилетел. По игре.. я бы сказал, что даже валька была интереснее и опаснее, но реал свои моменты реализовал( что в этом сезоне для них не похоже) а валя могла забить.. ну на вскиду 3-4 гола, нечего промахиваться с 5 метров, над перекладиной как было во втором тайме, не забил чел в пустые еще, и навас спас несколько раз. Так что по моментам где-то равенство ,только реализация в 1-4.

      0
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      Рейтинг: +906

      Football06 > DeStar 30 января 2018, 13:47

      Бред несешь, я видел их игру против Барсы, если бы Валенсия была в хорошем физич состоянии то они бы их разгромили бы))

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      Рейтинг: +12341

      DeStar > Football06 30 января 2018, 14:18

      кто кого бы разгромил, вообще не понятно что ты говоришь. Такое чувство лишь бы сказать просто. а потом не отвечать аз слова. Ты пишешь что валя устала в кубке, а реал выиграл по физ состоянию. А я тебе в ответ говорю, с хрена тогда валя второй тайм перебегала реал, уставшая валя- перебегала свежий реал по твоим словам. У вали было 5 игроков с игры против алавеса и так.. Причем тут игра пртив барсы до этой игры? где связь? Если б реал был прошлогодний всем можно было не выходить ни в лч ни в чемпе испании и ждать след сезона( это шутка), я ж не несу подобный бред?

      0
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      Рейтинг: +576

      Hala Madrid 28 января 2018, 09:51

      Очень хочется, чтобы наконец пришли победы. Так инфаркт схлопотать недолго, то разгромные победы, то дурацкие поражения.

      -1
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      Рейтинг: +3

      ВОИН999 27 января 2018, 23:14

      Что вы так сразу нарвались?
      Действующий чемпион как никак пока что! Значит лучший клуб 2016 и 2017. И самый титулованный клуб в истории футбола. С этом есть у кого сомнение?????

      Сегодня сыграли так себе, поэтому говорил - что сыграли почти хорошо.
      Сегодня главная победа нужна была кака бы не была)))))))

      Да, я болею за Реал.
      Но такого Реал никому не нравится.
      Надеемся что в скором времени все изменится к лучшему!
      Пожалуйста не пишите в мой адрес негативных комментариев. Я сам тоже никому не пишу плохого!

      -3
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 > ВОИН999 28 января 2018, 08:57

      Когда Реал побеждает,тоже не не нравится, когда проиграют один хер.Проста болей за свою команду

      1
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      Рейтинг: +582

      Ф.К БАРСЕЛОНА 27 января 2018, 21:50

      Я не смог посмотреть матч, ну посмотрел обзор и скажу так, кто бы что бы не говорил это были самые чистые пенальти которые я когда либо видел у Реала, Не знаю какой был матч ну по обзору скажу что Реал победил заслуженно, надеюсь на этом не остановятся, хочется увидеть классико где Барса и Реал будут в своих лучших формах, а не как прошлое классико где Барса победила словно играла против Бетиса. Так что жду классико которое я привык видеть где ты сидишь в напряжении весь матч.

      5
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 27 января 2018, 21:34

      Судья мадридский.

      1
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      Рейтинг: +67296

      portero 27 января 2018, 21:20

      монтойа казачком оказался засланным привез два пеналя

      3
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      Рейтинг: +617

      nelez 27 января 2018, 21:11

      А пенальти еще надо уметь забивать. Ест игроки-рекордсмены в ла лиге по незабитым пенальти.
      А на счет игры , да у Реала в этом сезоне не ладится. Но выиграли по делу.
      Владение мячом-в пользу Реала
      Удары по воротам - в пользу Реала
      Удары в створ- в пользу Реала
      Счет-в пользу Реала
      В чем Валенсия превзошел Реала? Не в чем. Да Реал сегодня сыграл, и выиграл по делу.

      1
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      Рейтинг: +12341

      DeStar > nelez 28 января 2018, 17:37

      По мне так выиграли толкьо потому что реализовали свои моменты. Чего не было в матчах с вилькой, когда были штанги и всякая дичь, и с бетисом условным, который 1 раз по воротам ударил и выиграл.. Тут реал забил что нужно было ,а валя как раз таки нет. Валя наиграла гола на 3 точно, но не реализовала.

      -1
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      Рейтинг: +911

      Федорыч-НН 27 января 2018, 20:56

      Роналду надо фамилию менять на "Спенальти". Криштиану Спенальти.

      9
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 > Федорыч-НН 28 января 2018, 18:00

      Криштиану Спенальду?

      1
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      ...
      Рейтинг: +911

      Федорыч-НН > САНЁК17 28 января 2018, 19:44

      Пожалуй. Спенальти - это ближе к итальянскому, а Спенальду (Спеналду) - к португальскому.

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      Рейтинг: +313

      de bruyne 27 января 2018, 20:46

      Отскачил реал... Валенсия по игре хорош... с такой игрой реалам что будет с игрой псж будет кошмар

      4
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      Рейтинг: +142

      MaxiLeon > de bruyne 27 января 2018, 22:13

      у Валенсии в Среду 31.01.2018 Кубок с Барсой , по этому не играли )))

      1
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 27 января 2018, 20:40

      Не сильно удивит если в следующем туре с Леванте Реалу еще пару пеналей по делу судьи поставят для пробития.

      7
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      Рейтинг: +142

      MaxiLeon > Патронташ 27 января 2018, 22:20

      и в конце сезона бомбардир

      1
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