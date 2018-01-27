Примера. «Реал» разгромил «Валенсию», Роналду реализовал два пенальти

Мадридский «Реал» в рамках 21 тура Примеры встретился с «Валенсией». Сливочные разгромили соперника. Дублем отметился Криштиану Роналду.
Несмотря на поражение, валенсийцы по-прежнему идут в турнирной таблице выше королевского клуба.
Чемпионат Испании. Примера. 21-й тур
Валенсия – Реал – 1:4 (0:2) Текстовая трансляция
Голы: 0:1 – Роналду, 16 (с пенальти); 0:2 – Роналду, 38 (с пенальти); 1:2 – Мина, 59; 1:3 – Марсело, 84; 1:4 – Кроос, 89.
«Валенсия»: Нето, Монтойя, Коклен, Гарай, Латорре (Перейра, 77), Гайя, Гедеш (Солер, 48), Парехо, Кондогбиа, Родриго (Дзадза, 75), Мина.
«Реал»: Навас, Карвахаль, Варан, Начо, Марсело, Каземиро, Кроос, Модрич (Ковачич, 88), Бэйл (Лукас, 69), Роналду, Бензема (Асенсио, 78).
Предупреждения: Гайя, 60; Парехо, 87 – Бэйл, 52; Варан, 63; Карвахаль, 71.