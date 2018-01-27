«Ювентус» рассматривает возможность приобретения Феррейры-Карраско

«Ювентус» заинтересовался полузащитником «Атлетико» Янником Феррейрой-Карраско.

Летом мадридский клуб отклонил предложение «Барселоны» за 24-летнего игрока в размере 60 миллионов евро. Сейчас сумма отступных за хавбека составляет 96 миллионов.

В настоящий момент «бьянконери» решают, стоит ли вступать с «матрасниками» в переговоры.

Действующий контракт бельгийца с «Атлетико» рассчитан до 2022 года. В нынешнем сезоне он провел 25 матчей, забил четыре гола и сделал пять результативных передач.