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    «Ювентус» рассматривает возможность приобретения Феррейры-Карраско

    «Ювентус» заинтересовался полузащитником «Атлетико» Янником Феррейрой-Карраско.

    Летом мадридский клуб отклонил предложение «Барселоны» за 24-летнего игрока в размере 60 миллионов евро. Сейчас сумма отступных за хавбека составляет 96 миллионов.

    В настоящий момент «бьянконери» решают, стоит ли вступать с «матрасниками» в переговоры.

    Действующий контракт бельгийца с «Атлетико» рассчитан до 2022 года. В нынешнем сезоне он провел 25 матчей, забил четыре гола и сделал пять результативных передач.

    Источник: Gianlucadimarzio

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    27.01.2018 18:07
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 27 января 2018, 21:06

      думаю, скоро в атлетико начнётся капитальная распродажа и мы накануне грандиозного шухера)

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      Рейтинг: +43

      Ystavshiy 27 января 2018, 19:20

      Скупцы у скряг ничего купить не смогут, будем объективны)))

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