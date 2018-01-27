Обвал акций «Магнита» лишил Галицкого 250 миллионов за один день

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий, которому принадлежит сеть магазинов «Магнит», всего за один день лишился 250 миллионов долларов своего состояния, сообщает Forbes.

Произошло это из-за обвала акций «Магнита» более чем на пять процентов. Всего же за прошлый год они упали в цене примерно на 40 процентов.

Чистая прибыль «Магнита» за 2017 год уменьшилась на 19 миллиардов рублей по сравнению с предыдущим годом и составила 35,53 миллиарда.

Таким образом сейчас состояние Галицкого составляет 4,7 миллиарда долларов.