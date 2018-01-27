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    Обвал акций «Магнита» лишил Галицкого 250 миллионов за один день

    Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий, которому принадлежит сеть магазинов «Магнит», всего за один день лишился 250 миллионов долларов своего состояния, сообщает Forbes.

    Произошло это из-за обвала акций «Магнита» более чем на пять процентов. Всего же за прошлый год они упали в цене примерно на 40 процентов.

    Чистая прибыль «Магнита» за 2017 год уменьшилась на 19 миллиардов рублей по сравнению с предыдущим годом и составила 35,53 миллиарда.

    Таким образом сейчас состояние Галицкого составляет 4,7 миллиарда долларов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.01.2018 12:48
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    Комментарии53
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      Рейтинг: +169

      TY13R 1 ноября 2018, 08:44

      Для него это не деньги....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 21 февраля 2018, 22:01

      путин и мудко рушат футбол ставят палки в колеса вот таким молодцам как магнитский ! лучшая футбольная школа это краснодар а у нас все бабки в галимый зенит ! никчемный зенит ! бабложор зенит ! вообщем главное позорище россии зенит !

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2812

      Бугимен 28 января 2018, 13:28

      ЭТО ПЛОХО,ЧЕМ БУДЕТ СОДЕРЖАТЬ КОМАНДУ КРАСНОДАР?УДАЧИ ХОРОШЕМУ ПАРНЮ ГАЛИКОМУ!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +37

      elvira020473 27 января 2018, 23:34

      денег остался последний чемодан

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3075

      BAIv > elvira020473 28 января 2018, 04:03

      наверное фура у него вместо чемодана

      11
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 27 января 2018, 19:32

      "Таким образом сейчас состояние Галицкого составляет 4,7 миллиарда долларов"
      А если с "Магнитов" вывезти всю просрочку,состояние составит около 1000?))))

      1
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      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 27 января 2018, 18:57

      Он и так не бедный,вон пачка масла 450 гр. Стоит у него 239 р. Дешевле покупать две маленькие.ложились.. Раньше было чем больше упаковка тем дешевле

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2863

      nemolod > sobaka120982 28 января 2018, 09:12

      Цены не только в магнитах подросли ,в других сетях они еще раньше выросли! А сливочное масло подорожало ,которое без добавок,из-за подорожания импортного масла,которое завозится из разных стран,в основном из Финляндии ,своего поголовья не хватает! ,

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 27 января 2018, 18:56

      мог бы нырялду с виллианом за такие деньги купить)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 27 января 2018, 18:26

      вот это да... надеюсь у него все наладится.

      4
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 27 января 2018, 17:27

      все будет хорошо, за падением обязательно будет рост

      3
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 27 января 2018, 16:46

      Человек он не глупый,сделает выводы и подкорректирует свою деятельность.Во благо фирмы и разумеется народа.

      13
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      Рейтинг: +67296

      portero > zigbert 27 января 2018, 22:13

      конечно не глупый, у меня магнит рядом с домом там объявление висит три года нужен директор без опыта работы обучим, и каждый месяц новый директор , старого увольняют и взыскивают долги 500 000 рублей в среднем ... вот такой бизнес у мудрого галицкого

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