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  • Обвал акций «Магнита» лишил Галицкого 250 миллионов за один день

Обвал акций «Магнита» лишил Галицкого 250 миллионов за один день

27 января 2018, 12:48
54

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий, которому принадлежит сеть магазинов «Магнит», всего за один день лишился 250 миллионов долларов своего состояния, сообщает Forbes.

Произошло это из-за обвала акций «Магнита» более чем на пять процентов. Всего же за прошлый год они упали в цене примерно на 40 процентов.

Чистая прибыль «Магнита» за 2017 год уменьшилась на 19 миллиардов рублей по сравнению с предыдущим годом и составила 35,53 миллиарда.

Таким образом сейчас состояние Галицкого составляет 4,7 миллиарда долларов.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Краснодар Галицкий Сергей
Комментарии (54)
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за ЦСКА с 1980г
1517046798
Куда перевести деньги?
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insider_retro
1517047183
Если эта инфа с намёком на урезание расходов на клуб, то этого, скорее всего не произойдёт! Сергей Николаевич не оставит без монет своё детище! И с бизнесом выровняет ситуацию. Не будем радоваться потерям другого!!
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LaMagica
1517049150
Что делают футбольные новости на нашем экономическом сайте?
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Пестрый
1517050618
А сколько можно через этот магнит впаривать народу просроченную колбасу и паленую водку???
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пряник929
1517051066
Да..... Теперь каждый болельщик ощутит повышение цен в Магните на своем кармане...Вот в чем вопрос - пойдем в магнит иль на футбол???
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mishavandit
1517051961
Цены выросли...ассортимент никакой...вот и весь магнит
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Loxxam
1517058146
4,7 миллиарда долларов!!! Это же дичь! И он не изобретал Microsoft или Apple. Откуда берутся такие деньги? А вот наверное почему наши бабушки стоят в переходах и торгуют с огорода
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zigbert
1517060763
Человек он не глупый,сделает выводы и подкорректирует свою деятельность.Во благо фирмы и разумеется народа.
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KARAT777
1517063256
все будет хорошо, за падением обязательно будет рост
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OfaZavr
1517066767
вот это да... надеюсь у него все наладится.
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