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    «Реал» летом может потратить 500 миллионов на трех игроков

    «Реал» намерен в летнее трансферное окно совершить несколько громких приобретений. Как сообщается, испанский клуб готов потратить на новичков 500 миллионов фунтов стерлингов.

    По информации источника, «Реал» попытается приобрести Эдена Азара («Челси») и Гарри Кейна («Тоттенхэм»), каждый из которых оценивается в 200 миллионов фунтов.

    Помимо этого, «галактикос» хочет решить вратарский вопрос. Для этого мадридцы намерены подписать голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа за 100 миллионов фунтов.

    Источник: Daily Mail

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    27.01.2018 06:54
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +324

      rostik-100 27 января 2018, 09:57

      Я не пойму смысл правил фейр плей... Как они действуют, кто знает, напишите.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1108

      qawzsexdr 27 января 2018, 09:45

      И где же хваленый финансовый фэир плей?

      0
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      Рейтинг: +399

      kella 27 января 2018, 08:17

      Бла бла бла!

      0
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 27 января 2018, 06:58

      Я меньше чем за 250 не перейду.

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