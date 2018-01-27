«Реал» летом может потратить 500 миллионов на трех игроков

«Реал» намерен в летнее трансферное окно совершить несколько громких приобретений. Как сообщается, испанский клуб готов потратить на новичков 500 миллионов фунтов стерлингов.

По информации источника, «Реал» попытается приобрести Эдена Азара («Челси») и Гарри Кейна («Тоттенхэм»), каждый из которых оценивается в 200 миллионов фунтов.

Помимо этого, «галактикос» хочет решить вратарский вопрос. Для этого мадридцы намерены подписать голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа за 100 миллионов фунтов.