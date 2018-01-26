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    «Вест Хэм» объявил об аренде Мариу, выложив видео в стиле игры Nintendo

    Полузащитник «Интера» Жоао Мариу перешел в «Вест Хэм» на правах аренды. Об этом сообщила пресс-служба лондонского клуба, опубликовав ролик в стиле видеоигры «Mario» производства Nintendo.

    Ранее сообщалось, что 26-летний португалец будет выступать за «молотобойцев» до конца сезона, а стоимость трансфера составит 1,1 миллиона евро. В арендном контракте не будет опции выкупа.

    Мариу в текущем сезоне отдал пять голевых пасов в 15 матчах всех соревнований.

    Источник: ФК «Вест Хэм»

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    26.01.2018 19:09
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 26 января 2018, 19:30

      Условия - как и Максимовича в Спартак.

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