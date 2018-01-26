«Вест Хэм» объявил об аренде Мариу, выложив видео в стиле игры Nintendo

Полузащитник «Интера» Жоао Мариу перешел в «Вест Хэм» на правах аренды. Об этом сообщила пресс-служба лондонского клуба, опубликовав ролик в стиле видеоигры «Mario» производства Nintendo.

Ранее сообщалось, что 26-летний португалец будет выступать за «молотобойцев» до конца сезона, а стоимость трансфера составит 1,1 миллиона евро. В арендном контракте не будет опции выкупа.

Мариу в текущем сезоне отдал пять голевых пасов в 15 матчах всех соревнований.