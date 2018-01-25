«Вест Хэм» арендует Мариу у «Интера» без права выкупа

«Вест Хэм» и «Интер» согласовали условия аренды полузащитника Жоау Мариу. Об этом сообщил ресурс Football Italia.

Арендный контракт будет рассчитан до конца сезона. Его стоимость составит 1,1 миллиона евро. Источник со ссылкой на La Gazzetta dello Sport сообщил о том, что в документе не будет прописана опция выкупа.

Ранее сообщалось, что лондонский клуб по итогу сезона получит право на покупку португальца.

В текущем сезоне португалец сыграл в 15 встречах, в которых отдал пять результативных передач.