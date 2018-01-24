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    Тарханов: «Видимо, Манчини не любит русских. Шатов здорово отыграл свои матчи»

    Главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился мнением о будущем полузащитника Олега Шатова в «Зените».

    Ранее Шатов решением тренерского штаба был переведен в «Зенита-2». В футболисте заинтересован «Локомотив».

    «Видимо, Роберто Манчини не любит русских. Тот же Шатов свои матчи отыграл здорово. Почему он не получает больше шансов – загадка. С удовольствием пригласил бы такого игрока в «Урал».

    От Дзюбы тоже не отказался бы. Но двух таких новичков наш клуб точно не потянет», – сказал Тарханов.

    Источник: «Советский спорт»

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    24.01.2018 23:47
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +722

      Urry 25 января 2018, 19:39

      наверное - китайцев

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 25 января 2018, 17:44

      У Тарханова все в симпатичный футбол играть начинают.С Шатовым Урал и на еврозону мог бы замахнуться.

      1
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      Рейтинг: +1026

      lotsman 25 января 2018, 16:18

      Надо работать на команду, тогда и тренер будет тебя уважать, будь ты русский, китаец или бразилец.

      0
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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 25 января 2018, 15:55

      Лубит, не лубит, тоже мне устроил тут ромашка.))) Уважение должно быть к игроку. А оно может быть только взаимным. Судя по отношению к тому же Луческу , у Олежика оно сугубо одностороннее. То есть сначала меня уважайте, а я уже буду посмотреть. Вообщем, гафно у мальчика характер.

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      Рейтинг: +1096

      Братья Васильевы 25 января 2018, 15:04

      Какая глупость.

      0
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 25 января 2018, 14:26

      Просто так бывает -- не всякому тренеру подходят игроки ранее игравшие в основе -- Манчини строит новую команду !!!

      0
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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 25 января 2018, 13:37

      А каким местом Фёдорович наблюдал за игрой Шатова? Олежа здорово сдал за последние два года. Здесь и травмы, да и звёздочку словил.Очень, очень жаль........

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 января 2018, 10:23

      да ну я не думаю что в этом причина, просто он от них ждал большего а они так ничего вразумительного не показали.

      3
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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 25 января 2018, 07:39

      Виноваты все кроме русских))Просто тупо нам жить и играть в футбол не дают ..)) В современной путинской России очень популярно обвинять к нелюбви к русским , России , вождю..

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      Рейтинг: +182

      vaenruk 25 января 2018, 06:51

      Видимо Кокорин,Ерохин,Лунев,Кузяев,Смольников не русские

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      Рейтинг: +1160

      Karpathian > vaenruk 25 января 2018, 09:22

      они - не более, чем дань лимиту

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      Рейтинг: +182

      vaenruk > Karpathian 25 января 2018, 10:57

      очень смешно.из лимитных только ерохин.и то к концу года даже от такого бревна стал толк появляться

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