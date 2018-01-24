Тарханов: «Видимо, Манчини не любит русских. Шатов здорово отыграл свои матчи»

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился мнением о будущем полузащитника Олега Шатова в «Зените».

Ранее Шатов решением тренерского штаба был переведен в «Зенита-2». В футболисте заинтересован «Локомотив».

«Видимо, Роберто Манчини не любит русских. Тот же Шатов свои матчи отыграл здорово. Почему он не получает больше шансов – загадка. С удовольствием пригласил бы такого игрока в «Урал».

От Дзюбы тоже не отказался бы. Но двух таких новичков наш клуб точно не потянет», – сказал Тарханов.