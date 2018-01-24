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  • Тарханов: «Видимо, Манчини не любит русских. Шатов здорово отыграл свои матчи»

Тарханов: «Видимо, Манчини не любит русских. Шатов здорово отыграл свои матчи»

24 января 2018, 23:47
29

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился мнением о будущем полузащитника Олега Шатова в «Зените».

Ранее Шатов решением тренерского штаба был переведен в «Зенита-2». В футболисте заинтересован «Локомотив».

«Видимо, Роберто Манчини не любит русских. Тот же Шатов свои матчи отыграл здорово. Почему он не получает больше шансов – загадка. С удовольствием пригласил бы такого игрока в «Урал».

От Дзюбы тоже не отказался бы. Но двух таких новичков наш клуб точно не потянет», – сказал Тарханов.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Урал Зенит Шатов Олег Тарханов Александр
Комментарии (29)
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Tostao
1516823836
Причём здесь :"Не любит русских?" Я вот тоже не в восторге от Дзюбы и Шатова, и что теперь, припаять мне, что я тоже не люблю?! )))
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Вомбат
1516824527
Г-н Тарханов, а вы уверены, что смотрели эти самые матчи, которые "отыграл" Шатов?
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кузнецов артем
1516825670
Да ты к себе и Портнягина пригласил и так же его нахваливаешь. Шатов 3ассиста с Тосно, 1со Ска для а атакующего полузащитника это не то что мало . Вот зашел я в статистику Шатова и удивился 25 голов и 25 голевых в составе Зенита. Для сравнения у Миранчука уже 21гол и 15 голевых . У Натхо 28 голов и 21 голевая хоть много головох с пенальти но их тоже надо забивать, а Натхо опорник. Шатов не уровень Зенита . Продали Жулиано а он за 1 сезон сделал 17 голов и 11голевых заставляет задуматься
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Garrincha58
1516825907
а кто любит русских?
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Taps
1516827122
Манчини любит деньги. Самовлюблённый позёр.
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baden69
1516828481
В этом сезоне Шатов стал очень часто передерживать мяч, что вело к его потере, да и % брака в передачах стал очень высок, во всяком случае по картинке.
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Zubo
1516831184
Поэтому он оставил Кокорина, Терентьева, Лунёва, Ерохина, Жиркова взял Заболотного и Панюкова
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a-rakhmatov
1516845279
Русофобия нынче в тренде на Западе....
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OfaZavr
1516864984
да ну я не думаю что в этом причина, просто он от них ждал большего а они так ничего вразумительного не показали.
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Братья Васильевы
1516881842
Какая глупость.
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