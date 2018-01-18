Дзюба и Шатов, которых Манчини не взял на сбор, тренируются с «Зенитом-2»

Нападающий Артем Дзюба, полузащитник Олег Шатов и защитник Александр Анюков вышли на тренировку дублирующего состава «Зенита». Об этом сообщила «Фонтанка».

Напомним, ранее главный тренер основной команды Роберто Манчини не включил Дзюбу и Шатова в заявку на тренировочный сбор в ОАЭ.

По словам заместителя спортивного директора клуба Вячеслава Малафеева, 29-летний Дзюба имел проблемы со здоровьем. «Бомбардир» писал о том, что игрок сборной России проходит лечение в клинике ФИФА.

Сообщалось об интересе к Дзюбе со стороны «Уфы», «Ренна», «Краснодара», тульского «Арсенала» и клубов чемпионата Турции.

Экс-футболист петербургского клуба Сергей Веденеев предположил, что Дзюба и Шатов негативно влияют на атмосферу в команде.