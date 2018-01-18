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    Дзюба и Шатов, которых Манчини не взял на сбор, тренируются с «Зенитом-2»

    Нападающий Артем Дзюба, полузащитник Олег Шатов и защитник Александр Анюков вышли на тренировку дублирующего состава «Зенита». Об этом сообщила «Фонтанка».

    Напомним, ранее главный тренер основной команды Роберто Манчини не включил Дзюбу и Шатова в заявку на тренировочный сбор в ОАЭ.

    По словам заместителя спортивного директора клуба Вячеслава Малафеева, 29-летний Дзюба имел проблемы со здоровьем. «Бомбардир» писал о том, что игрок сборной России проходит лечение в клинике ФИФА.

    Сообщалось об интересе к Дзюбе со стороны «Уфы», «Ренна», «Краснодара», тульского «Арсенала» и клубов чемпионата Турции.

    Экс-футболист петербургского клуба Сергей Веденеев предположил, что Дзюба и Шатов негативно влияют на атмосферу в команде.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.01.2018 13:05
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +788

      dddolphin 18 января 2018, 18:33

      Губит карьеру Олег в Питере...Заперт парень в "клетке золотой" :(

      0
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      Рейтинг: +1343

      Ахимас Вельде 18 января 2018, 17:51

      Какая карьерная загогулина.

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 18 января 2018, 13:16

      переверните страницу и всё сначала пока что вытаскивайте зенит-2

      0
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      Рейтинг: +320

      ваавва 18 января 2018, 13:08

      Такой игрок , игра которого мне была очень симпатична(Жаль ,что он играет за Зенит) сейчас простаивает , Манчини хоронит карьеру Шатова писдец!!

      0
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      Рейтинг: +301

      23igkra > ваавва 18 января 2018, 14:01

      И отпустить же просто так не отпустят, все цену набивают

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > ваавва 18 января 2018, 14:36

      причём здесь Манчини,Шатов уже три года херней страдает на поле и начал быковать мол не буду играть если не перепишите контракт в +.

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