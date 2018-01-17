«Зенит» отправил Дзюбу в клинику ФИФА, откуда игрок процитировал английского поэта

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба начал восстановление в клинике ФИФА.

«У него выявлены кое-какие проблемы со здоровьем. Мы его отправляем в аккредитованную клинику ФИФА», – прокомментировал отсутствие форварда на сборах команды в ОАЭ заместитель спортивного директора клуба Вячеслав Малафеев.

Ранее сообщалось о возможном переходе 29-летнего форварда в «Уфу», «Ренн», «Краснодар», тульский «Арсенал» или клуб чемпионата Турции.

Футболист опубликовал в инстаграме селфи и стих Уильяма Эрнеста Хенли «Непокоренный».