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    «Зенит» отправил Дзюбу в клинику ФИФА, откуда игрок процитировал английского поэта

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба начал восстановление в клинике ФИФА.

    «У него выявлены кое-какие проблемы со здоровьем. Мы его отправляем в аккредитованную клинику ФИФА», – прокомментировал отсутствие форварда на сборах команды в ОАЭ заместитель спортивного директора клуба Вячеслав Малафеев.

    Ранее сообщалось о возможном переходе 29-летнего форварда в «Уфу», «Ренн», «Краснодар», тульский «Арсенал» или клуб чемпионата Турции.

    Футболист опубликовал в инстаграме селфи и стих Уильяма Эрнеста Хенли «Непокоренный».

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.01.2018 00:27
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +312

      Vlad_Tverskoy 17 января 2018, 16:32

      Это тебе за шарф(когда то родной) и за сектантов!

      0
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 17 января 2018, 11:26

      Судя по всему, в психушку отправили.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +53

      Енисей - чемпион ! 17 января 2018, 09:47

      Стебается..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +232

      Sterh 17 января 2018, 09:43

      Сериальчики, видимо, смотрит)
      Только недавно в "Черном Списке" Ред читал этот стих)
      Сомневаюсь, что Дзюба просто фанат Хенли с юных лет)

      0
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 17 января 2018, 08:32

      "Врата узки"! Ну теперь понятно, почему он в ворота не попадает.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +295

      okolofutbola 17 января 2018, 07:11

      Да уж,это вам не пирожки.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 17 января 2018, 06:33

      Цену себе набивает.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 17 января 2018, 06:21

      «У него выявлены кое-какие проблемы со здоровьем. Мы его отправляем в аккредитованную клинику..."
      ---------------
      Наверное заявил перед сборами, что он круче Роналду или Месси, вот и решили ему поправить здоровье. Надежда на выздоровление есть, ведь в конце-концов не утверждал, что он - Наполеон! )

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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > Tostao 17 января 2018, 07:01

      а в какую палату его определили? неизвестно?

      1
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      Рейтинг: +502

      Евгений П 17 января 2018, 05:56

      Нужно срочно его отдавать. Совсем с ума сошел

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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 17 января 2018, 05:34

      Зачем вообще на его лечение деньги тратить?

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