Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Зенит» отправил Дзюбу в клинику ФИФА, откуда игрок процитировал английского поэта

«Зенит» отправил Дзюбу в клинику ФИФА, откуда игрок процитировал английского поэта

17 января 2018, 00:27
23

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба начал восстановление в клинике ФИФА.

«У него выявлены кое-какие проблемы со здоровьем. Мы его отправляем в аккредитованную клинику ФИФА», – прокомментировал отсутствие форварда на сборах команды в ОАЭ заместитель спортивного директора клуба Вячеслав Малафеев.

Ранее сообщалось о возможном переходе 29-летнего форварда в «Уфу», «Ренн», «Краснодар», тульский «Арсенал» или клуб чемпионата Турции.

Футболист опубликовал в инстаграме селфи и стих Уильяма Эрнеста Хенли «Непокоренный».

text

Публикация от text (@artem.dzyuba)

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (23)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vick-north-west
1516138789
Судя по этому твиту, проблемы - с психическим здоровьем.
Ответить
multiscan
1516139337
Сдвиг по фазе? Последствия увлечением игрой головой.
Ответить
baden69
1516139864
Даааа, взгрустнул Артемка.)))
Ответить
DOCTOR PENALTY
1516141068
Какая специализация у этой клиники, что Дзюба аж стихами заговорил. Ворота ему стали узки. Капитаном стал.
Ответить
uBaH_
1516144885
Может хоть там трофеи получит ;))
Ответить
APchelov
1516146595
Похоже, у фифа тоже есть психушки. Для буйных и неугодных. С последующей коррекцией контракта
Ответить
КЭТиК
1516156484
Зачем вообще на его лечение деньги тратить?
Ответить
Евгений П
1516157812
Нужно срочно его отдавать. Совсем с ума сошел
Ответить
Tostao
1516159317
«У него выявлены кое-какие проблемы со здоровьем. Мы его отправляем в аккредитованную клинику..." --------------- Наверное заявил перед сборами, что он круче Роналду или Месси, вот и решили ему поправить здоровье. Надежда на выздоровление есть, ведь в конце-концов не утверждал, что он - Наполеон! )
Ответить
Sterh
1516171429
Сериальчики, видимо, смотрит) Только недавно в "Черном Списке" Ред читал этот стих) Сомневаюсь, что Дзюба просто фанат Хенли с юных лет)
Ответить
Главные новости
Стало известно, когда Батраков прибудет в Стамбул для трансфера в «Галатасарай»
09:43
1
Червиченко: «Судья помогал «Спартаку» победить»
09:28
7
Червиченко: «Арбитр хорошо помог «Зениту», чтобы Семак не плакал»
08:58
11
Даку высказался о реакции болельщиков «Спартака» на свой переход
08:45
3
Шалимов оценил шансы Батракова стать основным игроком «Галатасарая»
08:30
2
«Црвена Звезда» определилась с суммой, за которую готова продать форварда в ЦСКА
08:15
Трансфер Батракова, еще один россиянин в Европе, «Барса» встречает обладателя «Золотого мяча» и другие новости
01:58
1
Семак: «В «Зените» есть игроки, которых нельзя критиковать»
01:18
15
Мостовой знает Канье Уэста: «У него же еще жена с большой грудью?»
00:57
6
Экс-тренер «Динамо» – о матче с «Зенитом»: «Судья убил эту игру»
00:40
9
Все новости
Все новости
Булыкин – о концерте Канье на стадионе «Зенита»: «Цены никого не отпугнут»
10:15
Турецкий клуб подтвердил уход российского форварда
09:12
«Црвена Звезда» определилась с суммой, за которую готова продать форварда в ЦСКА
08:15
Президент РПЛ высказался о трансфере Батракова в «Галатасарай»
01:25
1
Семак: «В «Зените» есть игроки, которых нельзя критиковать»
01:18
15
Мостовой знает Канье Уэста: «У него же еще жена с большой грудью?»
00:57
6
Кержаков посоветовал «Ростову» и «Рубину» российских тренеров
00:47
1
Экс-тренер «Динамо» – о матче с «Зенитом»: «Судья убил эту игру»
00:40
9
«Локомотив» заработает рекордную сумму на продаже игроков за одно трансферное окно
00:22
5
Федотов разобрал судейство в матче «Балтика» – «Спартак»
00:12
5
Лещенко дал смелый прогноз на итоговое место «Динамо» в сезоне РПЛ
Вчера, 23:49
2
Карседо описал Угальде двумя словами
Вчера, 23:41
У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»
Вчера, 23:26
12
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
Вчера, 23:14
«Ростов» назначил нового спортивного директора
Вчера, 22:58
ВидеоГурцкая охарактеризовал Максименко одним словом после гола от «Балтики»
Вчера, 22:38
2
Реакция Канчельскиса на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:29
2
Лещенко указал на явную судейскую ошибку в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 22:16
5
Гурцкая – о «Динамо»: «Деньгами еще надо распорядиться, а не говно купить»
Вчера, 21:21
1
Карседо оценил игру пары Угальде – Даку
Вчера, 21:17
1
Ловчев честно высказался о чемпионских перспективах «Спартака»
Вчера, 21:03
3
Завершено расследование инцидента с избиением журналиста «Матч ТВ» на стадионе «Локомотива»
Вчера, 20:45
1
Определен лучший футбольный эксперт России
Вчера, 20:43
9
«Ростов» объявил об уходе игрока, забившего на ЧМ-2026
Вчера, 20:12
8
Швец – об обладателе «Золотого мяча»: «А чем он выделяется? Я точно выглядел не слабее»
Вчера, 20:03
1
Итоговые условия трансфера Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай»
Вчера, 19:56
4
Тюкавин отреагировал на слова, что его развратил «Зенит»
Вчера, 19:45
3
Гурцкая – о тренере РПЛ: «На его месте я бы ушел»
Вчера, 19:37
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+