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  • Экс-футболист «Зенита»: «Возможно, Манчини не взял Дзюбу и Шатова на сборы, потому что они отрицательно влияли на атмосферу»

Экс-футболист «Зенита»: «Возможно, Манчини не взял Дзюбу и Шатова на сборы, потому что они отрицательно влияли на атмосферу»

17 января 2018, 01:35
3

Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев поделился мнением о решении Роберто Манчини оставить Артема Дзюбу и Олега Шатова вне заявки на тренировочный сбор в ОАЭ.

«Когда происходят такие вещи, надо вспомнить, что в Европе отношения в клубе между игроками кардинально отличаются от наших. Там на первом месте стоит атмосфера в коллективе и интеллект игроков и работников клуба, потому что только умные люди могут договориться.

Главный тренер всегда прав и всегда главный. Ни один иностранный тренер не будет гладить по головке, договариваться. Для иностранного тренера подпись в контракте – святое. Прочитай внимательно и выполняй. В таком большом коллективе простые обиды неуместны. Как бы плохо ни было, надо пахать. Платит деньги тебе не Манчини, а руководитель, причем огромные деньги.

Вполне возможно, Манчини не взял игроков на сборы, потому что они отрицательно влияли на атмосферу. Это говорит о том, что в России только начинают осваивать по-настоящему профессиональный футбол. У иностранного тренера на первом месте — рабочие отношения. Они на равных общаются с игроками. Надо помнить, что тренер всегда главный», — сказал Веденеев.

Ранее заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев сообщил о том, что Дзюба не полетел в ОАЭ из-за травмы. Форвард проходит лечение в клинике ФИФА.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Шатов Олег
Комментарии (3)
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woyser
1516150809
Это точно, наши игроки любят по3,14#деть и покритиковать. "А, работать?" "Работать?! Не, это не к нам!" Вся эта шумиха вокруг Дзюбы уже достала, игрок бездарный, плюс ещё и лодырь. От него надо избавляться и на всегда. Шатов, вечно подающий надежды, пусть попробует себя в другом клубе.
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Отчаянный Пердун
1516161275
Всё по делу! я бы ещё в контракт добавил пункт гол+пас и количество за сезон. Не выполнил норматив, сократили оклад! Вот он бы выкладывались!
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nemolod
1516262163
Тогда получается,что они неплохие футболисты,если от всего двоих(!) остальные 20 поддаются их влиянию? И скорее всего,это недочет самого Манчини, который не смог правильно мотивировать,а где-то и тренировать, игроков!
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