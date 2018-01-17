Экс-футболист «Зенита»: «Возможно, Манчини не взял Дзюбу и Шатова на сборы, потому что они отрицательно влияли на атмосферу»

Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев поделился мнением о решении Роберто Манчини оставить Артема Дзюбу и Олега Шатова вне заявки на тренировочный сбор в ОАЭ.

«Когда происходят такие вещи, надо вспомнить, что в Европе отношения в клубе между игроками кардинально отличаются от наших. Там на первом месте стоит атмосфера в коллективе и интеллект игроков и работников клуба, потому что только умные люди могут договориться.

Главный тренер всегда прав и всегда главный. Ни один иностранный тренер не будет гладить по головке, договариваться. Для иностранного тренера подпись в контракте – святое. Прочитай внимательно и выполняй. В таком большом коллективе простые обиды неуместны. Как бы плохо ни было, надо пахать. Платит деньги тебе не Манчини, а руководитель, причем огромные деньги.

Вполне возможно, Манчини не взял игроков на сборы, потому что они отрицательно влияли на атмосферу. Это говорит о том, что в России только начинают осваивать по-настоящему профессиональный футбол. У иностранного тренера на первом месте — рабочие отношения. Они на равных общаются с игроками. Надо помнить, что тренер всегда главный», — сказал Веденеев.

Ранее заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев сообщил о том, что Дзюба не полетел в ОАЭ из-за травмы. Форвард проходит лечение в клинике ФИФА.