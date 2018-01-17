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    Экс-футболист «Зенита»: «Возможно, Манчини не взял Дзюбу и Шатова на сборы, потому что они отрицательно влияли на атмосферу»

    Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев поделился мнением о решении Роберто Манчини оставить Артема Дзюбу и Олега Шатова вне заявки на тренировочный сбор в ОАЭ.

    «Когда происходят такие вещи, надо вспомнить, что в Европе отношения в клубе между игроками кардинально отличаются от наших. Там на первом месте стоит атмосфера в коллективе и интеллект игроков и работников клуба, потому что только умные люди могут договориться.

    Главный тренер всегда прав и всегда главный. Ни один иностранный тренер не будет гладить по головке, договариваться. Для иностранного тренера подпись в контракте – святое. Прочитай внимательно и выполняй. В таком большом коллективе простые обиды неуместны. Как бы плохо ни было, надо пахать. Платит деньги тебе не Манчини, а руководитель, причем огромные деньги.

    Вполне возможно, Манчини не взял игроков на сборы, потому что они отрицательно влияли на атмосферу. Это говорит о том, что в России только начинают осваивать по-настоящему профессиональный футбол. У иностранного тренера на первом месте — рабочие отношения. Они на равных общаются с игроками. Надо помнить, что тренер всегда главный», — сказал Веденеев.

    Ранее заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев сообщил о том, что Дзюба не полетел в ОАЭ из-за травмы. Форвард проходит лечение в клинике ФИФА.

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.01.2018 01:35
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 18 января 2018, 10:56

      Тогда получается,что они неплохие футболисты,если от всего двоих(!)
      остальные 20 поддаются их влиянию? И скорее всего,это недочет самого Манчини, который не смог правильно мотивировать,а где-то и тренировать, игроков!

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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 17 января 2018, 06:54

      Всё по делу! я бы ещё в контракт добавил пункт гол+пас и количество за сезон. Не выполнил норматив, сократили оклад! Вот он бы выкладывались!

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      Рейтинг: +3282

      woyser 17 января 2018, 04:00

      Это точно, наши игроки любят по3,14#деть и покритиковать. "А, работать?" "Работать?! Не, это не к нам!" Вся эта шумиха вокруг Дзюбы уже достала, игрок бездарный, плюс ещё и лодырь. От него надо избавляться и на всегда. Шатов, вечно подающий надежды, пусть попробует себя в другом клубе.

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