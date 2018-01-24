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    Экс-футболист «Реймса» Канкава мог оказаться в «Анжи»

    Полузащитник костанайского «Тобола» Джаба Канкава рассказал о том, как он сменил «Реймс» на казахстанский клуб, сообщает Sports.kz. По словам 31-летнего футболиста, он также мог перейти в «Анжи».

    Канкава перешел в «Тобол» на правах свободного агента, подписав контракт на год с возможностью его продления еще на сезон.

    – Писали о вариантах с турецкими и польскими клубами, а также интересе со стороны «Анжи»...

    – Было несколько вариантов, но при заключении контракта необходимо принимать во внимание многое, в том числе и финансовые моменты. Никто не связывался со мной из Турции, однако знаю, что речь шла о двух клубах оттуда. И «Анжи» тоже проявлял интерес ко мне.

    – А еще говорилось, что Канкава может отправиться в «Дженоа»... Это было только слухом?

    – Из Италии не было ничего. Когда я покинул «Реймс», у меня имелась возможность отправиться в Польшу, выступать в Испании, но там что-то не срослось.

    – Вас приглашал клуб Ла Лиги?

    – Да, но там оказались препятствующие переходу факторы, и... Я не хочу говорить об этом.

    – Кажется, другого выбора не было, раз уж Джаба Канкава отправился в Казахстан!

    – Я даже не думал во Франции, что через несколько месяцев окажусь в Казахстане, но... Вышло так.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.01.2018 10:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 24 января 2018, 12:26

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