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Экс-футболист «Реймса» Канкава мог оказаться в «Анжи»

24 января 2018, 10:56
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Полузащитник костанайского «Тобола» Джаба Канкава рассказал о том, как он сменил «Реймс» на казахстанский клуб, сообщает Sports.kz. По словам 31-летнего футболиста, он также мог перейти в «Анжи».

Канкава перешел в «Тобол» на правах свободного агента, подписав контракт на год с возможностью его продления еще на сезон.

– Писали о вариантах с турецкими и польскими клубами, а также интересе со стороны «Анжи»...

– Было несколько вариантов, но при заключении контракта необходимо принимать во внимание многое, в том числе и финансовые моменты. Никто не связывался со мной из Турции, однако знаю, что речь шла о двух клубах оттуда. И «Анжи» тоже проявлял интерес ко мне.

– А еще говорилось, что Канкава может отправиться в «Дженоа»... Это было только слухом?

– Из Италии не было ничего. Когда я покинул «Реймс», у меня имелась возможность отправиться в Польшу, выступать в Испании, но там что-то не срослось.

– Вас приглашал клуб Ла Лиги?

– Да, но там оказались препятствующие переходу факторы, и... Я не хочу говорить об этом.

– Кажется, другого выбора не было, раз уж Джаба Канкава отправился в Казахстан!

– Я даже не думал во Франции, что через несколько месяцев окажусь в Казахстане, но... Вышло так.

Источник: Бомбардир.ру
Казахстан. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Тобол Анжи Канкава Джаба
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