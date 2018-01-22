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    Заболотный: «После поражения 0:5 от «Зенита» мне позвонил агент и сказал, что петербуржцы заинтересовались моей игрой»

    Нападающий «Зенита» Антон Заболотный рассказал, что руководство петербургского клуба заинтересовалось им после поражения «Тосно» от сине-бело-голубых со счетом 0:5 в матче 17-го тура РФПЛ.

    «Как узнал об интересе «Зенита»? Если честно, мне позвонил агент, как всегда это бывает. Как бы это смешно ни звучало, он сказал, что после того, как мы проиграли 0:5 «Зениту», руководство заинтересовалось моей игрой. Они сказали, что будут далее за мной наблюдать.

    Для меня это было большой мотивацией. Я начал выжимать из себя 100 процентов и понял, что если тобой интересуется один из лучших клубов России, то это подарок с небес. Я очень рад был этому», – сказал Заболотный.

    Напомним, Заболотный перешел в «Зенит» из «Тосно» в нынешнее трансферное окно. В нынешнем сезоне форвард провел 19 встреч, забив четыре гола и сделав две результативные передачи.

    Источник: ФК «Зенит»

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    22.01.2018 17:17
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 23 января 2018, 08:12

      Этот леденец еще в прошлом году обсосали. Хватит уже.

      0
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 22 января 2018, 19:09

      Мели Емеля, твоя неделя. Скоро на лавке ты на хрен никому не нужен будешь.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +432

      Nekit92 22 января 2018, 19:09

      После 0:5 одним Антоном заинтересоваплись. А после 0:7 другой антон никому не нужен))

      -1
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      Рейтинг: +295

      Эд1970 22 января 2018, 18:40

      Конец корьере парень раазве что бабла срубишь на безбедную жизнь.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 22 января 2018, 18:28

      Почему то мне кажется что он по лучше Дзюбы будет

      0
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 22 января 2018, 18:22

      Они тобой лимитную дырку хотят прикрыть, зря радуешься,зенит это убийца российских игроков.Трудно потом будет вырваться из этого болота,Дзюба наглядный пример.

      1
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN > anatolich72 23 января 2018, 09:09

      там и не только дзюба...новосельцев,бухаров,рязанцев....это первые на ум пришли...

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 22 января 2018, 18:01

      кто хочет в Зенит те должны влететь им 0-5 и жизнь будет прекрасна дальше хороший контракт и сиди себе на лавке и кайфуй

      -1
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 22 января 2018, 17:24

      Странно. Об этом интересе Зенита. было известно ещё летом. Видимо, в такие моменты сумма сделки уже не обсуждается )

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