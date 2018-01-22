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  • Заболотный: «После поражения 0:5 от «Зенита» мне позвонил агент и сказал, что петербуржцы заинтересовались моей игрой»

Заболотный: «После поражения 0:5 от «Зенита» мне позвонил агент и сказал, что петербуржцы заинтересовались моей игрой»

22 января 2018, 17:17
9

Нападающий «Зенита» Антон Заболотный рассказал, что руководство петербургского клуба заинтересовалось им после поражения «Тосно» от сине-бело-голубых со счетом 0:5 в матче 17-го тура РФПЛ.

«Как узнал об интересе «Зенита»? Если честно, мне позвонил агент, как всегда это бывает. Как бы это смешно ни звучало, он сказал, что после того, как мы проиграли 0:5 «Зениту», руководство заинтересовалось моей игрой. Они сказали, что будут далее за мной наблюдать.

Для меня это было большой мотивацией. Я начал выжимать из себя 100 процентов и понял, что если тобой интересуется один из лучших клубов России, то это подарок с небес. Я очень рад был этому», – сказал Заболотный.

Напомним, Заболотный перешел в «Зенит» из «Тосно» в нынешнее трансферное окно. В нынешнем сезоне форвард провел 19 встреч, забив четыре гола и сделав две результативные передачи.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Тосно Заболотный Антон
Комментарии (9)
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APchelov
1516631077
Странно. Об этом интересе Зенита. было известно ещё летом. Видимо, в такие моменты сумма сделки уже не обсуждается )
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Garrincha58
1516633272
кто хочет в Зенит те должны влететь им 0-5 и жизнь будет прекрасна дальше хороший контракт и сиди себе на лавке и кайфуй
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anatolich72
1516634577
Они тобой лимитную дырку хотят прикрыть, зря радуешься,зенит это убийца российских игроков.Трудно потом будет вырваться из этого болота,Дзюба наглядный пример.
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Jenea83
1516634930
Почему то мне кажется что он по лучше Дзюбы будет
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Эд1970
1516635628
Конец корьере парень раазве что бабла срубишь на безбедную жизнь.
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Nekit92
1516637385
После 0:5 одним Антоном заинтересоваплись. А после 0:7 другой антон никому не нужен))
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Сибирь за Спартак
1516637396
Мели Емеля, твоя неделя. Скоро на лавке ты на хрен никому не нужен будешь.
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neveldomha
1516684360
Этот леденец еще в прошлом году обсосали. Хватит уже.
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