Заболотный: «После поражения 0:5 от «Зенита» мне позвонил агент и сказал, что петербуржцы заинтересовались моей игрой»

Нападающий «Зенита» Антон Заболотный рассказал, что руководство петербургского клуба заинтересовалось им после поражения «Тосно» от сине-бело-голубых со счетом 0:5 в матче 17-го тура РФПЛ.

«Как узнал об интересе «Зенита»? Если честно, мне позвонил агент, как всегда это бывает. Как бы это смешно ни звучало, он сказал, что после того, как мы проиграли 0:5 «Зениту», руководство заинтересовалось моей игрой. Они сказали, что будут далее за мной наблюдать.

Для меня это было большой мотивацией. Я начал выжимать из себя 100 процентов и понял, что если тобой интересуется один из лучших клубов России, то это подарок с небес. Я очень рад был этому», – сказал Заболотный.

Напомним, Заболотный перешел в «Зенит» из «Тосно» в нынешнее трансферное окно. В нынешнем сезоне форвард провел 19 встреч, забив четыре гола и сделав две результативные передачи.