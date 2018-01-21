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  • Хайнкес: «Юнайтед» заплатил за Погба больше 100 миллионов. Поль разве играет на эту сумму?»

Хайнкес: «Юнайтед» заплатил за Погба больше 100 миллионов. Поль разве играет на эту сумму?»

21 января 2018, 11:07
44

Главный тренер немецкой «Баварии» Юпп Хайнкес выразил сомнения в необходимости делать стомиллионные вложения в футболистов. В качестве примера специалист привел хавбека «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

«Англичане заплатили за француза 105 миллионов: разве он играет на эти деньги? Таких футболистов мы называем топовыми, но им есть чему учиться. У нас свой путь в этом отношении», – заявил Хайнкес.

Рекордная трансферная сумма баварцев – 41,5 миллиона евро (Корентен Толиссо из «Лиона» летом).

«Футбол – спорт для мужиков». Если вы не знали, Юпп Хайнкес – красавчик

Источник: Kicker.de
Англия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Бавария Манчестер Юнайтед Погба Поль Хайнкес Юпп
Комментарии (44)
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vladik12
1516522153
Юппи следует смотреть больше английского футбола.
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+50/-50
1516524266
Погба хороший как игрок, но ещё слишком юный. Пока нет маститости. Цена явно завышена. И немец прав.
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Gullit 76
1516524560
Никто на столько не играет.
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anatolich72
1516525432
По вчерашней игре не стоит и половины.
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insider_retro
1516526832
Юпп знает, что говорит!... Рациональные немцы, вообще, не склонны разбрасываться деньгами впустую!!..
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CatMatros
1516528298
Сказал тренер клуба,который обескровливает чемпионат Бундеслиги постоянно забирая лучших игроков из других клубов) Причем делается это систематически заранее обрабатывая игрока на его переход в "Баварию". В нынешних реалиях футбола 100 лямов за Погба это мелочи.И куплен он не на 1 и не на 2 сезона,а для того чтобы закрыть эту проблемную позицию на поле на ближайшие как минимум лет 8-9. Кто-то ведет статистику его тонких передач,которые могли бы быть голевыми,если бы партнеры по команде не протупили?Или кто-то ведет его статистику когда он отрабатывает в защите?Или когда стягивает на себя 2-3 игроков соперника перед передачей? Все замечают только когда он потерял мяч.
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mihail200606
1516528337
Цены раздуты бешено просто.. Дороже 100 млн никто не стоит. Ну может месси с Кристиной.. И все.
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hevbn 28
1516528804
С этим даже спорить не возможно, тем более если посмотреть на результаты в последние годы в Еврокубках. Немцы, итальянцы и практически все испанцы (кроме всем известных двух клуб) не любят сорить деньгами , и как не удивительно должно быть англичанам ,именно они добиваются максимальных результатов в Европе . А англичане пусть и дальше продолжают тратить деньги на все что "блестит", благо они у них есть.P.S. На мой взгляд это лишний раз доказывает ,что в футболе деньги не главное.
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babenko1977
1516542677
Погба и половины не стоит
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gigs84
1516550495
Таких денег он, конечно, не стоит, но играет он хорошо. В каждом матче совершает много полезных действий: передачи, отборы и т.д. Ошибается крайне редко. Очень хорошо что пришёл в МЮ.
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