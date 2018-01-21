Хайнкес: «Юнайтед» заплатил за Погба больше 100 миллионов. Поль разве играет на эту сумму?»

Таких денег он, конечно, не стоит, но играет он хорошо. В каждом матче совершает много полезных действий: передачи, отборы и т.д. Ошибается крайне редко. Очень хорошо что пришёл в МЮ.
Главный тренер немецкой «Баварии» Юпп Хайнкес выразил сомнения в необходимости делать стомиллионные вложения в футболистов. В качестве примера специалист привел хавбека «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
«Англичане заплатили за француза 105 миллионов: разве он играет на эти деньги? Таких футболистов мы называем топовыми, но им есть чему учиться. У нас свой путь в этом отношении», – заявил Хайнкес.
Рекордная трансферная сумма баварцев – 41,5 миллиона евро (Корентен Толиссо из «Лиона» летом).
«Футбол – спорт для мужиков». Если вы не знали, Юпп Хайнкес – красавчик