Хайнкес: «Юнайтед» заплатил за Погба больше 100 миллионов. Поль разве играет на эту сумму?»

Главный тренер немецкой «Баварии» Юпп Хайнкес выразил сомнения в необходимости делать стомиллионные вложения в футболистов. В качестве примера специалист привел хавбека «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

«Англичане заплатили за француза 105 миллионов: разве он играет на эти деньги? Таких футболистов мы называем топовыми, но им есть чему учиться. У нас свой путь в этом отношении», – заявил Хайнкес.

Рекордная трансферная сумма баварцев – 41,5 миллиона евро (Корентен Толиссо из «Лиона» летом).

«Футбол – спорт для мужиков». Если вы не знали, Юпп Хайнкес – красавчик