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    Хайнкес: «Юнайтед» заплатил за Погба больше 100 миллионов. Поль разве играет на эту сумму?»

    Главный тренер немецкой «Баварии» Юпп Хайнкес выразил сомнения в необходимости делать стомиллионные вложения в футболистов. В качестве примера специалист привел хавбека «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

    «Англичане заплатили за француза 105 миллионов: разве он играет на эти деньги? Таких футболистов мы называем топовыми, но им есть чему учиться. У нас свой путь в этом отношении», – заявил Хайнкес.

    Рекордная трансферная сумма баварцев – 41,5 миллиона евро (Корентен Толиссо из «Лиона» летом).

    «Футбол – спорт для мужиков». Если вы не знали, Юпп Хайнкес – красавчик

    Источник: Kicker.de

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    21.01.2018 11:07
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +367

      gigs84 21 января 2018, 19:01

      Таких денег он, конечно, не стоит, но играет он хорошо. В каждом матче совершает много полезных действий: передачи, отборы и т.д. Ошибается крайне редко. Очень хорошо что пришёл в МЮ.

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      Рейтинг: +339

      babenko1977 21 января 2018, 16:51

      Погба и половины не стоит

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      Рейтинг: +345

      Наварх 21 января 2018, 13:43

      Мудрый Юпп!

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 21 января 2018, 13:00

      С этим даже спорить не возможно, тем более если посмотреть на результаты в последние годы в Еврокубках. Немцы, итальянцы и практически все испанцы (кроме всем известных двух клуб) не любят сорить деньгами , и как не удивительно должно быть англичанам ,именно они добиваются максимальных результатов в Европе . А англичане пусть и дальше продолжают тратить деньги на все что "блестит", благо они у них есть.P.S. На мой взгляд это лишний раз доказывает ,что в футболе деньги не главное.

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      Рейтинг: +138

      CatMatros > hevbn 28 21 января 2018, 13:52

      На тему успехов в Еврокубках уже разве что только ленивые в футбольных СМИ не высказались.
      И практически все сошлись на том мнении,что АПЛ более сложная в плане конкуренции лига,чем любая другая.АПЛ более энергозатратный чемпионат нежели остальные,поэтому на два фронта (АПЛ и ЛЧ) очень сложно любой команде работать продуктивно.

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 > CatMatros 21 января 2018, 14:01

      Согласен , но тогда не играйте вообще в Еврокубках,и не надо ставить задачи выиграть в ЛЧ ,а ведь ставят те же Челси , Ман.Юнайтед, Ман.Сити и даже Арсенал , это выглядит как то смешно ,когда команда из так называемой "лучшей Лиги в мире "проигрывает без шансов тому же Монако.

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      Рейтинг: +138

      CatMatros > hevbn 28 21 января 2018, 14:09

      Что значит "не играйте вообще в Еврокубках"?Что за ахинея?
      Что же касается Еврокубков,то за последние 10 лет Англия дважды брала ЛЧ(МЮ и Челси),а Германия только один раз.
      И это ЛЧ,а в Лиге Европы так же дважды Англия за 10 лет дважды побеждала.И снова МЮ и Челси.А вот представители Бундеслиги ЛЕ за эти 10 лет ни разу не выигрывали.
      Есть что сказать на это?

      5
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 > CatMatros 21 января 2018, 14:31

      Ты сам себе противоречишь ,во первых ты только что писал что ты согласен что английские команды не очень хорошо играют в Еврокубках из-за того что у них сильный чемпионат , а во вторых я не против АПЛ я только против того чтобы его называли " лучшей лигой мира" , ты сам только что написал что результаты английских команд примерно одинаковы с немецкой , я согласен что в Бундеслиги есть определенный кризис в последние несколько лет , но это уже другая история , но при этом Бавария остается на много сильней таких команд как Арсенал который позиционирует себя как один из лучших клубов. АПЛ

      -1
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      Рейтинг: +138

      CatMatros > hevbn 28 21 января 2018, 14:38

      Где это я написал,что результаты АПЛ и Бундеслиги примерно одинаковы?)
      Наоборот,я написал,что результаты АПЛ лучше,чем результаты Бундеслиги.И это даже несмотря на более высокую конкуренцию внутри АПЛ

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 > CatMatros 21 января 2018, 14:45

      По твоему два кубка ЛЧ и один кубок ЛЧ это большая разница? Итальянцы за это время вообще ничего не выиграли в Европе , но по моему это не делает серию А на много слабее, чем АПЛ и Бундеслига , у всех людей свои вкусы , я например считаю что в Англии кроме топ матчей не чего смотреть, а в Бундслиги особенно в лучшие времена почти каждый матч был "ярок".

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      Рейтинг: +138

      CatMatros > hevbn 28 21 января 2018, 14:46

      В Англии куда чаще игры между лидером и аутсайдером заканчиваются победой аутсайдера,чем в любой другой лиге,где по вывеске матча все и так понятно)

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 > CatMatros 21 января 2018, 15:01

      Ну да особенно когда такие команды как Бернли и иже с ними "сидят" у своих ворот и носа не выказывают за центр поля.

      1
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      Рейтинг: +88

      Marvianu > hevbn 28 21 января 2018, 15:43

      прошу прощения что вмешиваюсь. Вы подтасовываете факты. Если хотите доказать силу своей лиги, то сравнивайте мощь первой команды(Баварии) с первой командой(М.Сити), а не шестым по силе Арсеналом (как бы он себя не позиционировал).
      Английская первая команда тоже в разы превосходит шестую по силе команду Германии.

      и свое субьективное добавлю: в АПЛ матчи двух середняков вроде Хаддерсфилд - Вэст Хем с камбеками и скоростной игрой намного зрелищней чем например нулевое катание мяча Боруссия - Вольфсбург или катка в одни ворота.

      Бернли - чуть ли не единственная команда АПЛ с такой "зрелищностью", не удивительно, что вы к ней придрались.

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 > soccerfanivan 21 января 2018, 16:36

      Безусловно Манчестер Сити.

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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 21 января 2018, 12:52

      Цены раздуты бешено просто.. Дороже 100 млн никто не стоит. Ну может месси с Кристиной.. И все.

      3
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      Рейтинг: +138

      CatMatros 21 января 2018, 12:51

      Сказал тренер клуба,который обескровливает чемпионат Бундеслиги постоянно забирая лучших игроков из других клубов)
      Причем делается это систематически заранее обрабатывая игрока на его переход в "Баварию".
      В нынешних реалиях футбола 100 лямов за Погба это мелочи.И куплен он не на 1 и не на 2 сезона,а для того чтобы закрыть эту проблемную позицию на поле на ближайшие как минимум лет 8-9.
      Кто-то ведет статистику его тонких передач,которые могли бы быть голевыми,если бы партнеры по команде не протупили?Или кто-то ведет его статистику когда он отрабатывает в защите?Или когда стягивает на себя 2-3 игроков соперника перед передачей?
      Все замечают только когда он потерял мяч.

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 > CatMatros 21 января 2018, 13:09

      Насчет Баварии , они покупают игроков не "в три дорога" и не кто не обязывает команды продавать игроков Баварии , а игроков переходить туда. А про Погба почему сразу не купить за 120 млн. человек пять ,чтобы они "не тупили" на поле .А Поль хороший игрок, но он просто напросто не лидер.

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      Рейтинг: +610

      NeoNaTe > CatMatros 21 января 2018, 13:32

      а МЮ обескровливает худших что ли?) Мхитарян, Погба, Лукаку - все были лидерами своих команд.

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      Рейтинг: +138

      CatMatros > NeoNaTe 21 января 2018, 13:43

      Мхитарян и Погба переходили не из АПЛ)
      А вот Бавария вытаскивает игроков из других клубов своей лиги,причем это уже в Баварии "на поток")

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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 21 января 2018, 12:41

      Так это же вы, топ-клубы, все это затеяли!!! Вы же ху..ми мереетесь!!! "Раздули рынок" до невозможных пределов, а теперь кому-то претензии предъявляете!!!

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      Рейтинг: +2141

      diadushka > Сильвербой 21 января 2018, 12:49

      немецкие клубы не относятся к этому, они рационально распределяет бюджет! Разбрасываются именно англичане и ПСЖ, иногда еще и итальянские топы

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      Рейтинг: +138

      CatMatros > diadushka 21 января 2018, 12:56

      Рационально распределяют бюджет?)
      Это не о том говорит вовсе,а о том,что руководство клубов в Бундеслиге предпочитает жить для себя,не проводя крупные трансферы.Вот и все.
      Клубы АПЛ и клубы Ла Лиги зарабатывают намного больше чем клубы Бундеслиги.В Бундеслиге только Бавария зарабатывает,да Боруссия.А в АПЛ клубов с высоким заработкам намного больше.Поэтому могут себе позволить высокие траты на футболистов.АПЛ ведь не односайдовое болото вроде Бундеслиги,где можно за дешево купить футболиста,просто надув ему в уши по телефону,что с его клубом ничего не светит и мол переходи к нам в "Баварию")

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 > CatMatros 21 января 2018, 13:18

      Ты с чего это взял?, в Германии половина команд находятся в плюсе (и с игровой точки зрения и с финансовой). А в Англии только Ман.Юнайтед и может быть Челси в плюсе, это как раз в Англии живут на продаже игроков ,как например "шпоры" продав Уокера , а теперь Кейна собираются , не надо думать , что если у владельцев Ман.Сити много денег, то это значит, что команда прибыльная.

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      Рейтинг: +138

      CatMatros > hevbn 28 21 января 2018, 13:47

      Что?)
      В Англии все команды в плюсе,а уж гранды тем более в плюсе по сравнению с какой-то там Бундеслигой.
      Финансовая клубная статистика УЕФА тебе в помощь,обрати внимание на прибыли клубов.Увидишь,что прибыли клубов АПЛ намного выше чем прибыли клубов Бундеслиги.И я даже не про топ-клубы тебе говорю,а о прибыли середняков.

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 > CatMatros 21 января 2018, 13:54

      В плюсе английские клубы только из-за богатства Лиги , а не сами по себе , а Лига зарабатывает на телевизионных правах, потому что в Англии умеют себя продать, а в Германии команды больше зарабатывают на продаже билетов , атрибутике и т.д. и при этом не жалуются и спокойно обыгрывают те же английские команды (и не только Бавария).

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      Рейтинг: +138

      CatMatros > hevbn 28 21 января 2018, 14:11

      И больших успехов на уровне Европейских турниров добились клубы Германии?)
      Ой,да что вы?"Умеют себя продать".Ну так пусть клубы это коммерческие спортивные организации я напомню)И если трансляции АПЛ более востребованы чем трансляции Бундеслиги,то потому что АПЛ более интересный и явно не односайдовое болото)

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 > CatMatros 21 января 2018, 14:38

      В Англии футбол просто пока больше бизнес ,чем в Германии, но и Бундеслига начала на много больше получать от теле прав чем раньше, а по поводу результатов сейчас Бундеслига переживает определенный кризис, но совсем не давно тот же Дортмунд был в финале ЛЧ , а Вердер в финале ЛЕ и вообще ты смотришь Бундеслигу , чтобы об этом говорить?

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      Рейтинг: +138

      CatMatros > hevbn 28 21 января 2018, 14:44

      В Англии футбол больше бизнес чем в Германии?)
      Напомнить тебе структуру лиг в Англии?Ты надеюсь в курсе этого?
      Там намного больше футбольных чемпионатов ,чем в Германии.
      И клубы,играющие в каком-нибудь пятом по счету дивизионе имеют куда большую историю чем клубы Германии играющие в дивизионе выше)Футбол в Англии это традиция,традиция до которой Германии еще расти и расти.

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      hevbn 28 > CatMatros 21 января 2018, 14:52

      А сколько раз Англия была чемпионом мира , и сколько Германия ? А по поводу структуры я может тебя удивлю , но в Германии есть запрет на то чтобы команда принадлежала одному человеку и только из-за этого в Германии меньше команд, да и насчет традиций в Дортмунде уже лет двадцать не было на трибунах меньше чем 80 тыс.чел. и вообще Бундеслига самая посещаемая футбольная лига в мире.

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      Рейтинг: +138

      CatMatros > hevbn 28 21 января 2018, 15:05

      Ты от клубного футбола перепрыгнул на футбол сборных)Так предсказуемо.
      И что отменяет тот факт,что в Германии команды принадлежат не одному человеку,а нескольким?Формат все равно тот же самый.Встретились,обговорили,договорились)Всё.
      А теперь реальные аргументы послушай.
      В Бундеслиге ,которое является односайдовым болотом, той же Баварии ввиду отсутствия конкуренции нет смысла покупать игроков за большие деньги.Зачем,если конкурент всего один и у того,можно забрать футболистов?)
      А теперь самое главное.За последние 5 сезонов Бундеслигу брала всего одна команда -"Бавария".
      А вот АПЛ за последние 5 сезонов выигрывали ЧЕТЫРЕ команды. МЮ,МС,Челси и Лестер.
      Как говорится почувствуй разницу)

      1
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      ...
      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 > CatMatros 21 января 2018, 15:23

      В пользу чего эти аргументы? , по твоей логики чемпионат Испании один из самых слабых в Европе и еще про Баварию зачем тогда ПСЖ покупает Неймара за 222 млн. и т.д., а чтобы выиграть в ЛЧ , а Баварии не нужно тратить такие деньги чтобы этого добиться и давай сойдемся на том ,что ты считаешь что АПЛ это лучшая Лига в мире , а я так просто не считаю. Ты так и не сказал смотришь ли ты Бундеслигу или нет , а если нет как можно об ней говорить.

      0
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      Рейтинг: +138

      CatMatros > hevbn 28 21 января 2018, 20:14

      1)Иногда смотрю какие-то отдельные матчи Бундеслиги.Но все матчи Бундеслиги естественно не смотрю
      2)Покупка Неймара ПСЖ не дает 100% гарантию выиграть ЛЧ.
      3)Чемпионат Испании сильный конечно,но все равно не настолько высокая конкуренция внутри чемпионата.

      Ну и все-таки,хочешь ты или нет,но Бавария не тратит огромное бабло только по той причине,что она и так на голову выше всех по составу в Бундеслиге.А зачем вкладываться по максимуму,когда Бавария и так чемпион?)Я ведь тебе привел примеры настоящего чемпионата(АПЛ) где интрига держится на максимуме.А вот Бундеслига,да это как один и тот же фильм смотреть по 10 раз,финал известен)В АПЛ свои реалии,в Бундеслиге свои.И слушать мнение тренеров Бундеслиги о других чемпионатах вряд ли дело занимательное.Тем более тренеров,которые в Англии никогда не тренировали.При всем уважении к Хайнкесу,но в данном случае он слишком предвзят.Не был бы предвзят,он бы сказал как есть о положении дел и трансферах внутри Бундеслиги)А про это все всё и так понимают.

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 21 января 2018, 12:37

      да погба вообще честно средний игрок.

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 21 января 2018, 12:27

      Юпп знает, что говорит!... Рациональные немцы, вообще, не склонны разбрасываться деньгами впустую!!..

      5
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 21 января 2018, 12:03

      По вчерашней игре не стоит и половины.

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