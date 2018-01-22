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    «Футбол – спорт для мужиков». Если вы не знали, Юпп Хайнкес – красавчик


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    Голосов: 2
    22.01.2018 09:55
    Главный тренер «Баварии» говорит правильные вещи.

    Пьер-Эмерик Обамеянг близок к уходу из «Боруссии» в «Арсенал» – игрок поругался с клубом и разозлил всех своим поведением. В последнее время Обамеянг взял за привычку опаздывать на занятия «Боруссии», намекая на скорый уход из команды.

    Минувшим летом похожий трюк с Дортмундом провернул Усмане Дембеле. «Боруссия» не хотела отпускать молодого нападающего в «Барселону», а он в ответ объявил бойкот – перестал выходить на связь и появляться на тренировках.

    С заявлением по этому поводу неожиданно выступил главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес. Он жестко прошелся по поведению Дембеле и Обамеянга и сказал, что не взял бы их к себе в команду:

    «Ситуации, при которых Дембеле и Обамеянг покидали «Боруссию», надо рассматривать критически. Их поведение неприемлемо в профессиональном футболе.

    Это неправильно. Подобные ситуации всегда случались в футболе, но сейчас они достигли невиданного масштаба. Я критикую их, потому что сейчас игроки оказались в слишком привилегированном положении.

    Этика и мораль – часть нашей работы, и мы должны следить за тем, что происходит в мире, в обществе. Необходимо понимать, насколько обычным людям сложно заработать те суммы, которые футболисты получают за месяц.

    Я не хочу говорить о товариществе, но футбол – командный вид спорта, здесь нельзя ставить личные цели. Клубы должны думать дважды, подписывая таких игроков. Лично я бы отказался от подобных трансферов».

    Кстати, пару дней назад Хайнкес порадовал еще одним идеологически верным заявлением, напомнив всем нам, что футбол – это игра для настоящих мужчин.

    На тренировке «Баварии» произошел конфликт между Хамесом Родригесом и Себастьяном Руди, но Хайнкес не придал этому значения:

    «В этом и суть игры на тренировках – воспроизводится давление на футболистов, вызовы.

    Я прошу действовать агрессивно в ситуации, когда игроки остаются один на один.

    Пришло время заняться делом. Футбол – спорт для мужиков».

    Отметим, что «Бавария» занимает первую строчку в Бундеслиге, опережая идущий вторым «РБ Лейпциг» на 13 очков. Хайнкес возглавил мюнхенцев уже по ходу сезона – «Бавария» уволила Карло Анчелотти, и немецкий тренер пришел на выручку команде, где он работал в 1987 – 1991, 2009 и 2011 – 2013 гг.

    Еще в декабре у Хайнкеса даже не было контракта с «Баварией» – тренер не находил свободной минуты, чтобы его подписать. «У меня до сих пор нет контракта с «Баварией». Финансовый директор Ян-Кристиан Дрисен каждый раз просит меня зайти подписать контракт. Но я пока не нашел для этого времени», – говорил Хайнкес.

    Еще один показательный и крутой спич 72-летнего специалиста – его интервью после победы над «Андерлехтом» в Лиге чемпионов (2:1). Хайнкес отдал должное сопернику и отметил, что его команда едва ли заслужила три очка:

    «Я должен сделать комплимент сопернику. «Андерлехт» со своим новым тренером играл совершенно иным образом, чем мы. Было больше движения, больше желания. Хотя и мы, вероятно, слишком беспечно начали игру.

    Так играть нельзя, и это мы видели на протяжении всей игры. Хоть мы и победили 2:1, эта игра не была выдающейся».

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 5 Голосов: 2
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +258

      vasiok74 2 февраля 2018, 23:38

      Юпп Хайнкес настоящий мужик.по крайней мере можно сделать такой вывод с его слов.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +35

      ФК Зенит 26 января 2018, 18:31

      Юпп - Красавец!!! Абсолютно правильные мысли говорит. И о зарплате футболистов и о поведении. Главное, он не боится критиковать игроков, как некоторые тренеры. Тренер важнее футболиста и ранг у них выше, независимо от статуса игрока звезда или игрок второго дивизиона.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1639

      dendiesel 23 января 2018, 07:24

      Немецкие тренеры сейчас самые сильные!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -4

      lyod004 22 января 2018, 13:08

      Прогнозы на футбoл| Матч 24.01.2018 -- stavki-info.ru

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 22 января 2018, 12:20

      Клопп как-то, в свете матчей ЛЧ Боруссии с Реалом (намёк ясен), сказал похоже: "Я бы никогда не взял в команду какого-нибудь говнюка, даже если он феноменально пинает мячик."

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24283

      DOCTOR PENALTY 21 января 2018, 20:34

      +++++++++++Неплохо бы это прочитать большинству футболистов

      2
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      ...
      Рейтинг: +447

      Rainmaker > DOCTOR PENALTY 22 января 2018, 11:23

      Особенно нашим

      2
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      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 21 января 2018, 18:18

      "Юпп Хайнкес – красавчик", что за школьник пишет названия статьи... Смешно просто.

      0
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 20 января 2018, 21:28

      к сожалению его критика кардинально наверное ниче не изменит... хоть он и красавчик конечно.
      когда клубы подписывают талантливых дембелей и обамеянгов, никто не может предположить будут они устраивать такие выходки или нет..просто надо жестче прописывать это в контрактах. знал бы игрок, что с него могут снять несколько сот тысяч евро за систематические опоздания и вел бы себя нормально..

      1
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      Рейтинг: +8836

      vladik12 20 января 2018, 18:40

      Хоккеисты поспорили бы с Юппи.

      0
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