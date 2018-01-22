«Футбол – спорт для мужиков». Если вы не знали, Юпп Хайнкес – красавчик

Главный тренер «Баварии» говорит правильные вещи.

Пьер-Эмерик Обамеянг близок к уходу из «Боруссии» в «Арсенал» – игрок поругался с клубом и разозлил всех своим поведением. В последнее время Обамеянг взял за привычку опаздывать на занятия «Боруссии», намекая на скорый уход из команды.

Минувшим летом похожий трюк с Дортмундом провернул Усмане Дембеле. «Боруссия» не хотела отпускать молодого нападающего в «Барселону», а он в ответ объявил бойкот – перестал выходить на связь и появляться на тренировках.

С заявлением по этому поводу неожиданно выступил главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес. Он жестко прошелся по поведению Дембеле и Обамеянга и сказал, что не взял бы их к себе в команду:

«Ситуации, при которых Дембеле и Обамеянг покидали «Боруссию», надо рассматривать критически. Их поведение неприемлемо в профессиональном футболе. Это неправильно. Подобные ситуации всегда случались в футболе, но сейчас они достигли невиданного масштаба. Я критикую их, потому что сейчас игроки оказались в слишком привилегированном положении. Этика и мораль – часть нашей работы, и мы должны следить за тем, что происходит в мире, в обществе. Необходимо понимать, насколько обычным людям сложно заработать те суммы, которые футболисты получают за месяц. Я не хочу говорить о товариществе, но футбол – командный вид спорта, здесь нельзя ставить личные цели. Клубы должны думать дважды, подписывая таких игроков. Лично я бы отказался от подобных трансферов».

Кстати, пару дней назад Хайнкес порадовал еще одним идеологически верным заявлением, напомнив всем нам, что футбол – это игра для настоящих мужчин.

CALIENTE. James Rodríguez y Sebastian Rudy casi terminan a las piñas en el entrenamiento del Bayern Munich durante un ejercicio. «Ese es el punto. Pido agresividad en el uno contra uno. Es un deporte para hombres», justificó Jupp Heynckes. pic.twitter.com/myGyJAspFG — Pasión Fútbol (@PasionFutbolFC) January 20, 2018

На тренировке «Баварии» произошел конфликт между Хамесом Родригесом и Себастьяном Руди, но Хайнкес не придал этому значения:

«В этом и суть игры на тренировках – воспроизводится давление на футболистов, вызовы. Я прошу действовать агрессивно в ситуации, когда игроки остаются один на один. Пришло время заняться делом. Футбол – спорт для мужиков».

Отметим, что «Бавария» занимает первую строчку в Бундеслиге, опережая идущий вторым «РБ Лейпциг» на 13 очков. Хайнкес возглавил мюнхенцев уже по ходу сезона – «Бавария» уволила Карло Анчелотти, и немецкий тренер пришел на выручку команде, где он работал в 1987 – 1991, 2009 и 2011 – 2013 гг.

Еще в декабре у Хайнкеса даже не было контракта с «Баварией» – тренер не находил свободной минуты, чтобы его подписать. «У меня до сих пор нет контракта с «Баварией». Финансовый директор Ян-Кристиан Дрисен каждый раз просит меня зайти подписать контракт. Но я пока не нашел для этого времени», – говорил Хайнкес.

Еще один показательный и крутой спич 72-летнего специалиста – его интервью после победы над «Андерлехтом» в Лиге чемпионов (2:1). Хайнкес отдал должное сопернику и отметил, что его команда едва ли заслужила три очка: