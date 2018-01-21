Блаттер: «Я знал задолго до выборов, что ЧМ-2022 пройдет в Катаре»

Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер признался, что ему еще до выборов страны-хозяйки чемпионата мира-2022 было известно, где пройдет соревнование. Турнир, напомним, примет Катар.

«Задолго до выборов я имел связь с президентом США Бараком Обамой и сказал ему, что ЧМ-2022 пройдет не в США. Он меня поблагодарил за откровенность. Дело в том, что выборщики своими действиями заранее показывали: голоса будут отданы катарцам», – заявил швейцарец.

Напомним, что Блаттер покинул футбол в связи с коррупционным скандалом.