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    Блаттер: «Я знал задолго до выборов, что ЧМ-2022 пройдет в Катаре»

    Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер признался, что ему еще до выборов страны-хозяйки чемпионата мира-2022 было известно, где пройдет соревнование. Турнир, напомним, примет Катар.

    «Задолго до выборов я имел связь с президентом США Бараком Обамой и сказал ему, что ЧМ-2022 пройдет не в США. Он меня поблагодарил за откровенность. Дело в том, что выборщики своими действиями заранее показывали: голоса будут отданы катарцам», – заявил швейцарец.

    Напомним, что Блаттер покинул футбол в связи с коррупционным скандалом.

    Источник: ESPN

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    21.01.2018 10:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 21 января 2018, 13:36

      Ой пле сиди молчи продажный пёс

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