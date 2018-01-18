Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    До интереса к Смолову «Севилья» не смогла арендовать Старриджа

    «Ливерпуль» отклонил предложение «Севильи» об аренде нападающего Даниэля Старриджа. Об этом сообщило издание Daily Mail.

    По информации источника, испанский клуб рассчитывал на аренду до конца сезона.

    28-летний англичанин в текущем сезоне выходил на поле в 14 матчах всех турниров, в которых забил три мяча и отдал три голевых паса. На прошлой неделе «Бомбардир» писал о том, что красные готовы продать футболиста за 30 миллионов фунтов.

    Ранее Mundo Deportivo сообщил об интересе «Севильи» к Федору Смолову. Согласно изданию, клуб переключился на форварда «Краснодара» после неудачных переговоров с командами АПЛ.

    После 19 туров Примеры команда Винченцо Монтеллы занимает шестое место в турнирной таблице.

    Источник: Daily Mail

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.01.2018 15:40
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11