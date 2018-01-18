До интереса к Смолову «Севилья» не смогла арендовать Старриджа

«Ливерпуль» отклонил предложение «Севильи» об аренде нападающего Даниэля Старриджа. Об этом сообщило издание Daily Mail.

По информации источника, испанский клуб рассчитывал на аренду до конца сезона.

28-летний англичанин в текущем сезоне выходил на поле в 14 матчах всех турниров, в которых забил три мяча и отдал три голевых паса. На прошлой неделе «Бомбардир» писал о том, что красные готовы продать футболиста за 30 миллионов фунтов.

Ранее Mundo Deportivo сообщил об интересе «Севильи» к Федору Смолову. Согласно изданию, клуб переключился на форварда «Краснодара» после неудачных переговоров с командами АПЛ.

После 19 туров Примеры команда Винченцо Монтеллы занимает шестое место в турнирной таблице.