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    Конте даст шанс Батшуайи в матче Кубка Англии

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте готов дать шанс нападающему команды Миши Батшуайи в предстоящем матче Кубка Англии.

    «Батшуайи — игрок «Челси», он в составе команды и в среду будет играть с «Норвичем» в Кубке Англии. У него есть возможность показать, что он заслуживает право защищать цвета «Челси».

    Не знаю, что может случиться в будущем, потому что окончательное решение остается за руководством клуба», – сказал Конте.

    Известно, что в услугах 24-летнего бельгийца заинтересованы «Севилья» и «Вест Хэм».

    Источник: ФК «Челси»

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    17.01.2018 09:35
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