Конте даст шанс Батшуайи в матче Кубка Англии

Главный тренер «Челси» Антонио Конте готов дать шанс нападающему команды Миши Батшуайи в предстоящем матче Кубка Англии.

«Батшуайи — игрок «Челси», он в составе команды и в среду будет играть с «Норвичем» в Кубке Англии. У него есть возможность показать, что он заслуживает право защищать цвета «Челси».

Не знаю, что может случиться в будущем, потому что окончательное решение остается за руководством клуба», – сказал Конте.

Известно, что в услугах 24-летнего бельгийца заинтересованы «Севилья» и «Вест Хэм».