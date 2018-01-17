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    Моуринью продлит контракт с «МЮ» до 2021 года

    «Манчестер Юнайтед» и главный тренер Жозе Моуринью согласовали условия нового соглашения.

    Переговоры начались в декабре 2017 года и успешно завершились накануне. Документ будет рассчитан до 2021 года. В контракте будет прописана опция продления еще на один год.

    Португалец возглавил манчестерский клуб в мае 2016 года, заключив договор на три года. Под руководством 54-летнего специалиста команда выиграла Кубок Лиги, Суперкубок Англии и Лигу Европы. После 23 туров чемпионата Англии-2017/18 «красные дьяволы» занимают второе место в турнирной таблице.

    Прежде Моуринью работал с «Челси», «Реалом», «Интером», «Порту» и «Бенфикой».

    Источник: Telegraph.co.uk

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    17.01.2018 00:41
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +121

      Hasanino 17 января 2018, 09:35

      Следующий сезон будет последним для него

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +142

      orzy 17 января 2018, 07:26

      Хорошая новость для противников МЮ

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1036

      овертайм 17 января 2018, 06:50

      будут биться в след году за чемпионство, да и в лч попылят)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +581

      Робинзон 17 января 2018, 01:36

      хорошие новости для М.Ю
      мощную команду строит, думаю, будет в следующем году на победу в лиге чемпионов претендовать
      .

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 17 января 2018, 01:04

      За чем?? все равно он не доработает до 2021.

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 17 января 2018, 00:58

      Будет жёсткий баттл с Конте до 21-го года

      0
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 17 января 2018, 00:58

      Ну вот, а то базарили, что до лета..

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