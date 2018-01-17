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Моуринью продлит контракт с «МЮ» до 2021 года

17 января 2018, 00:41
7

«Манчестер Юнайтед» и главный тренер Жозе Моуринью согласовали условия нового соглашения.

Переговоры начались в декабре 2017 года и успешно завершились накануне. Документ будет рассчитан до 2021 года. В контракте будет прописана опция продления еще на один год.

Португалец возглавил манчестерский клуб в мае 2016 года, заключив договор на три года. Под руководством 54-летнего специалиста команда выиграла Кубок Лиги, Суперкубок Англии и Лигу Европы. После 23 туров чемпионата Англии-2017/18 «красные дьяволы» занимают второе место в турнирной таблице.

Прежде Моуринью работал с «Челси», «Реалом», «Интером», «Порту» и «Бенфикой».

Источник: Telegraph.co.uk
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Моуринью Жозе
Комментарии (7)
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Таганский
1516139893
Ну вот, а то базарили, что до лета..
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DOCTOR PENALTY
1516139906
Будет жёсткий баттл с Конте до 21-го года
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Павел Буре
1516140287
За чем?? все равно он не доработает до 2021.
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Робинзон
1516142187
хорошие новости для М.Ю мощную команду строит, думаю, будет в следующем году на победу в лиге чемпионов претендовать .
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овертайм
1516161026
будут биться в след году за чемпионство, да и в лч попылят)
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orzy
1516163178
Хорошая новость для противников МЮ
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Hasanino
1516170907
Следующий сезон будет последним для него
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