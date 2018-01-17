Моуринью продлит контракт с «МЮ» до 2021 года

«Манчестер Юнайтед» и главный тренер Жозе Моуринью согласовали условия нового соглашения.

Переговоры начались в декабре 2017 года и успешно завершились накануне. Документ будет рассчитан до 2021 года. В контракте будет прописана опция продления еще на один год.

Португалец возглавил манчестерский клуб в мае 2016 года, заключив договор на три года. Под руководством 54-летнего специалиста команда выиграла Кубок Лиги, Суперкубок Англии и Лигу Европы. После 23 туров чемпионата Англии-2017/18 «красные дьяволы» занимают второе место в турнирной таблице.

Прежде Моуринью работал с «Челси», «Реалом», «Интером», «Порту» и «Бенфикой».