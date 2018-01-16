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Роналду сообщил игрокам «Реала» цели на сезон

16 января 2018, 23:15
12

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду на тренировке назвал одноклубникам цели на остаток сезона. Об этом сообщило издание Marca.

По информации источника, 32-летний португалец сказал, что команде будет сложно находить мотивацию для матчей Примеры, потому что чемпионская гонка уже проиграна.

«Лига чемпионов и Кубок Испании – наши приоритеты. Мы поборемся за победу в них», – приводит источник слова форварда.

После 18 туров чемпионата команда Зинедина Зидана занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидера «Барселоны» на 19 очков.

Сливочные вышли в плей-офф Лиги чемпионов, где 14 февраля и 6 марта встретятся с «ПСЖ» на стадии 1/8 финала.

В Кубке страны «Реал» вышел в четвертьфинал. Матчи с «Леганесом» состоятся 18 и 24 января.

Источник: Marca
Испания. Примера Лига чемпионов Реал Роналду Криштиану
Комментарии (12)
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BRO_football
1516134283
Не вылететь в Лигу Европы! Вот самая главная цель Реала на оставшийся сезон!
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DOCTOR PENALTY
1516134590
Странная интерпретация. Не думаю, что Роналду разглагольствовал по поводу всем и так известных целей.
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Kрейсер
1516136019
Капец. На минутку представил, как Блохин объявляет свои цели на сезон своим партнёрам по команде. А сзади стоит Лобановский (с арматурой).
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+50/-50
1516140386
Однозначно решил свалить.
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овертайм
1516161072
кубок зидан еще не брал)
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Sterh
1516171101
А там теперь Роналду определяет цели на сезон?) Ну раз играть перестал - пусть цели озвучивает)
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Vlad_Tverskoy
1516179616
жираф большой - ему видней!
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iBragim2102
1516352479
Цели на сезон: "поиск игроками нового клуба."
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