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    Роналду сообщил игрокам «Реала» цели на сезон

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду на тренировке назвал одноклубникам цели на остаток сезона. Об этом сообщило издание Marca.

    По информации источника, 32-летний португалец сказал, что команде будет сложно находить мотивацию для матчей Примеры, потому что чемпионская гонка уже проиграна.

    «Лига чемпионов и Кубок Испании – наши приоритеты. Мы поборемся за победу в них», – приводит источник слова форварда.

    После 18 туров чемпионата команда Зинедина Зидана занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидера «Барселоны» на 19 очков.

    Сливочные вышли в плей-офф Лиги чемпионов, где 14 февраля и 6 марта встретятся с «ПСЖ» на стадии 1/8 финала.

    В Кубке страны «Реал» вышел в четвертьфинал. Матчи с «Леганесом» состоятся 18 и 24 января.

    Источник: Marca

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    16.01.2018 23:15
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 19 января 2018, 12:01

      Цели на сезон: "поиск игроками нового клуба."

      0
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    • ...
      Рейтинг: +312

      Vlad_Tverskoy 17 января 2018, 12:00

      жираф большой - ему видней!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +232

      Sterh 17 января 2018, 09:38

      А там теперь Роналду определяет цели на сезон?)
      Ну раз играть перестал - пусть цели озвучивает)

      1
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      ...
      Рейтинг: +281

      trudovik > Sterh 17 января 2018, 10:57

      что удивительно, у него это получалось ;)
      Вспомним Евро? Так он похлеще тренера на бровке работал.

      2
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      ...
      Рейтинг: +88

      Marvianu > trudovik 19 января 2018, 01:48

      интересно будет посмотреть на него в качестве тренера

      0
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 17 января 2018, 06:51

      кубок зидан еще не брал)

      0
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 17 января 2018, 01:06

      Однозначно решил свалить.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +338

      Kрейсер 16 января 2018, 23:53

      Капец.
      На минутку представил, как Блохин объявляет свои цели на сезон своим партнёрам по команде. А сзади стоит Лобановский (с арматурой).

      8
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 16 января 2018, 23:29

      Странная интерпретация. Не думаю, что Роналду разглагольствовал по поводу всем и так известных целей.

      1
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 16 января 2018, 23:24

      Не вылететь в Лигу Европы! Вот самая главная цель Реала на оставшийся сезон!

      1
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      Рейтинг: +1639

      Psih86 > BRO_football 16 января 2018, 23:45

      На-оборот вылетить и по бороться за Лигу Европы!!!

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Psih86 17 января 2018, 00:13

      не дождёшься

      0
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