Роналду сообщил игрокам «Реала» цели на сезон

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду на тренировке назвал одноклубникам цели на остаток сезона. Об этом сообщило издание Marca.

По информации источника, 32-летний португалец сказал, что команде будет сложно находить мотивацию для матчей Примеры, потому что чемпионская гонка уже проиграна.

«Лига чемпионов и Кубок Испании – наши приоритеты. Мы поборемся за победу в них», – приводит источник слова форварда.

После 18 туров чемпионата команда Зинедина Зидана занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидера «Барселоны» на 19 очков.

Сливочные вышли в плей-офф Лиги чемпионов, где 14 февраля и 6 марта встретятся с «ПСЖ» на стадии 1/8 финала.

В Кубке страны «Реал» вышел в четвертьфинал. Матчи с «Леганесом» состоятся 18 и 24 января.