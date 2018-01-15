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    Вальверде: «Сосьедад» – сильная команда, «Барселоне» нужно улучшать игру»

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде считает, что его команда провалила первый тайм встречи с «Реалом Сосьедад».

    «В целом, мы начали игру неплохо, у нас было несколько очевидных шансов для взятия ворот соперника. Но при первой же возможности они забили нам гол. В этот отрезок времени нам пришлось нелегко, что привело ко второму пропущенному мячу.

    «Реал Сосьедад» – сильная команда. Относительно нашего футбола скажу, что никогда нельзя останавливаться на достигнутом. Нужно думать о том, чтобы все время улучшать игру. Ты или прогрессируешь, или регрессируешь», – сказал Вальверде после матча.

    Матч 19-го тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» – «Барселона» завершился со счетом 2:4.

    Источник: Marca

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    15.01.2018 08:33
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +62

      Lemon1 15 января 2018, 17:14

      блин умный тренер успехов нам. все решает титулы так что прогресс всегда нужен!

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      Рейтинг: +68

      LERDAV. 15 января 2018, 16:10

      LERDAV. Скучно редакторам Бомбардира, им футбол до лампочки, а секс их озабоченность. Вместо репоражах о предсезонке Команд: 7 горячих историй ...... или Осторожно!девышки... и полгода Эмери тренеришка.... на странице, ПОЗОР!!! А ведь сколько фото о игровых моментох в футболе можно печатать.

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      Рейтинг: +906

      Football06 15 января 2018, 10:41

      Хорошо сказал, Вперед Барса

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