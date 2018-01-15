Вальверде: «Сосьедад» – сильная команда, «Барселоне» нужно улучшать игру»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде считает, что его команда провалила первый тайм встречи с «Реалом Сосьедад».

«В целом, мы начали игру неплохо, у нас было несколько очевидных шансов для взятия ворот соперника. Но при первой же возможности они забили нам гол. В этот отрезок времени нам пришлось нелегко, что привело ко второму пропущенному мячу.

«Реал Сосьедад» – сильная команда. Относительно нашего футбола скажу, что никогда нельзя останавливаться на достигнутом. Нужно думать о том, чтобы все время улучшать игру. Ты или прогрессируешь, или регрессируешь», – сказал Вальверде после матча.

Матч 19-го тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» – «Барселона» завершился со счетом 2:4.