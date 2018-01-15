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    Канчельскис: «Знал на 100%, что «Ливерпуль» обыграет «Манчестер Сити»

    Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился наблюдениями от просмотра матча 23-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» (4:3).

    – В чем причина по­­ражения «Манчестер Сити»?

    – Как говорил Валерий Васильевич Лобановский: «Железо тоже когда-то ржавеет». Это футбол, такие поражения случаются, рано или поздно «Сити» должен был проиграть. Меня умиляют некоторые журналисты, которые любят приводить в пример статистику: беспроигрышная серия и все в таком духе. Года 3-4 назад у «Арсенала» было нечто подобное, когда команда не знала поражений 50 матчей. И что в итоге? Ни в еврокубках ничего не добилась, ни в Премьер-лиге, и кому после этого нужна череда побед из большого количества сыгранных матчей? Главное – результат. «Сити» уверенно лидирует в чемпионате, и должно произойти нечто невероятное, чтобы исчез такой очковый отрыв. Мало того, они не остановятся на одной АПЛ. Думаю, что они всерьез нацелены выиграть Лигу чемпионов и являются одними из фаворитов этого турнира.

    – Что пошло не так в игре команды Гвардиолы?

    – Проблема в психологии. «Ливерпуль» был более мотивирован на эту встречу. Наверняка, хотел поквитаться за поражение 0:5 в первом круге. Еще один фактор – отсутствие страха. Многие команды Премьер-лиги откровенно боятся «Манчестер Сити», поэтому и проигрывают, а «Ливерпуль» показал, что с ними можно играть. Я не просто так это говорю. Недавно был в Англии, там все дружно поют дифирамбы этому клубу. Я не сомневаюсь, что они выиграют чемпионат, но главным экзаменом для них будет Лига чемпионов.

    – Вас ассоциируют с «Манчестер Юнайтед», но вы поиграли и за «Эвертон».

    – Я не скрываю, что мои симпатии в матче против «Ливерпуля» были на стороне «Сити», потому что «мерсисайдцы» были злейшими врагами «Юнайтед». Собственно, когда я переехал в «Эвертон», мое соперничество против «Ливерпуля» не потеряло принципиальности. А так я болею за один клуб из «Манчестера», и всем известна эта команда. Но в конкретной встрече я симпатизировали «Сити», хотя понимал на 100%, что «Ливерпуль» их обыграет.

    «Ливерпуль» красиво обыграл «Манчестер Сити». Команды забили семь мячей!

    Источник: «Советский спорт»

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    15.01.2018 00:00
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 15 января 2018, 09:16

      Он вроде не в хоккей играл - по голове сильно не били... и по мячу он сам ею тоже нечасто прикладывался.... а такая каша в голове у человека, это что-то.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 15 января 2018, 06:41

      мы все тоже знали когда матч закончился ты тут как всёзнайка новость открыл ух талантище балтийское

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 15 января 2018, 06:26

      Старый брюзга.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 15 января 2018, 05:52

      Он бы это до матча сказал бы, может и поверили бы

      4
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    • ...
      Рейтинг: +5459

      Дядя Серёжа 15 января 2018, 05:04

      Умненький Буратина

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo 15 января 2018, 02:54

      По моему этого никто не знал до последней секунды, а Канчельскис знал, удар головой на 94-й минуте чуть не привел к ничьей, но крутые парни знают всё !

      6
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 15 января 2018, 01:23

      После матча и я так сказать могу!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +704

      SanInstructor 15 января 2018, 00:45

      правда до начала матча он забыл об этом сказать

      5
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      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 15 января 2018, 00:39

      Эксперт... очередной

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +880

      mishavandit 15 января 2018, 00:35

      Болтает тоже много

      4
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