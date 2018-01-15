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  • Канчельскис: «Знал на 100%, что «Ливерпуль» обыграет «Манчестер Сити»

Канчельскис: «Знал на 100%, что «Ливерпуль» обыграет «Манчестер Сити»

15 января 2018, 00:00
11

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился наблюдениями от просмотра матча 23-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» (4:3).

– В чем причина по­­ражения «Манчестер Сити»?

– Как говорил Валерий Васильевич Лобановский: «Железо тоже когда-то ржавеет». Это футбол, такие поражения случаются, рано или поздно «Сити» должен был проиграть. Меня умиляют некоторые журналисты, которые любят приводить в пример статистику: беспроигрышная серия и все в таком духе. Года 3-4 назад у «Арсенала» было нечто подобное, когда команда не знала поражений 50 матчей. И что в итоге? Ни в еврокубках ничего не добилась, ни в Премьер-лиге, и кому после этого нужна череда побед из большого количества сыгранных матчей? Главное – результат. «Сити» уверенно лидирует в чемпионате, и должно произойти нечто невероятное, чтобы исчез такой очковый отрыв. Мало того, они не остановятся на одной АПЛ. Думаю, что они всерьез нацелены выиграть Лигу чемпионов и являются одними из фаворитов этого турнира.

– Что пошло не так в игре команды Гвардиолы?

– Проблема в психологии. «Ливерпуль» был более мотивирован на эту встречу. Наверняка, хотел поквитаться за поражение 0:5 в первом круге. Еще один фактор – отсутствие страха. Многие команды Премьер-лиги откровенно боятся «Манчестер Сити», поэтому и проигрывают, а «Ливерпуль» показал, что с ними можно играть. Я не просто так это говорю. Недавно был в Англии, там все дружно поют дифирамбы этому клубу. Я не сомневаюсь, что они выиграют чемпионат, но главным экзаменом для них будет Лига чемпионов.

– Вас ассоциируют с «Манчестер Юнайтед», но вы поиграли и за «Эвертон».

– Я не скрываю, что мои симпатии в матче против «Ливерпуля» были на стороне «Сити», потому что «мерсисайдцы» были злейшими врагами «Юнайтед». Собственно, когда я переехал в «Эвертон», мое соперничество против «Ливерпуля» не потеряло принципиальности. А так я болею за один клуб из «Манчестера», и всем известна эта команда. Но в конкретной встрече я симпатизировали «Сити», хотя понимал на 100%, что «Ливерпуль» их обыграет.

«Ливерпуль» красиво обыграл «Манчестер Сити». Команды забили семь мячей!

Источник: «Советский спорт»
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Манчестер Сити Канчельскис Андрей
Комментарии (11)
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DOCTOR PENALTY
1515964777
Андрей тонко понимает футбол.
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mishavandit
1515965710
Болтает тоже много
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С@НЁК.
1515965962
Эксперт... очередной
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SanInstructor
1515966341
правда до начала матча он забыл об этом сказать
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XaXatyn
1515968618
После матча и я так сказать могу!
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Zubo
1515974079
По моему этого никто не знал до последней секунды, а Канчельскис знал, удар головой на 94-й минуте чуть не привел к ничьей, но крутые парни знают всё !
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Дядя Серёжа
1515981840
Умненький Буратина
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КЭТиК
1515984763
Он бы это до матча сказал бы, может и поверили бы
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Полная Канистра
1515987689
мы все тоже знали когда матч закончился ты тут как всёзнайка новость открыл ух талантище балтийское
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momwig_
1515996991
Он вроде не в хоккей играл - по голове сильно не били... и по мячу он сам ею тоже нечасто прикладывался.... а такая каша в голове у человека, это что-то.
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