Канчельскис: «Знал на 100%, что «Ливерпуль» обыграет «Манчестер Сити»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился наблюдениями от просмотра матча 23-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» (4:3).

– В чем причина по­­ражения «Манчестер Сити»?

– Как говорил Валерий Васильевич Лобановский: «Железо тоже когда-то ржавеет». Это футбол, такие поражения случаются, рано или поздно «Сити» должен был проиграть. Меня умиляют некоторые журналисты, которые любят приводить в пример статистику: беспроигрышная серия и все в таком духе. Года 3-4 назад у «Арсенала» было нечто подобное, когда команда не знала поражений 50 матчей. И что в итоге? Ни в еврокубках ничего не добилась, ни в Премьер-лиге, и кому после этого нужна череда побед из большого количества сыгранных матчей? Главное – результат. «Сити» уверенно лидирует в чемпионате, и должно произойти нечто невероятное, чтобы исчез такой очковый отрыв. Мало того, они не остановятся на одной АПЛ. Думаю, что они всерьез нацелены выиграть Лигу чемпионов и являются одними из фаворитов этого турнира.

– Что пошло не так в игре команды Гвардиолы?

– Проблема в психологии. «Ливерпуль» был более мотивирован на эту встречу. Наверняка, хотел поквитаться за поражение 0:5 в первом круге. Еще один фактор – отсутствие страха. Многие команды Премьер-лиги откровенно боятся «Манчестер Сити», поэтому и проигрывают, а «Ливерпуль» показал, что с ними можно играть. Я не просто так это говорю. Недавно был в Англии, там все дружно поют дифирамбы этому клубу. Я не сомневаюсь, что они выиграют чемпионат, но главным экзаменом для них будет Лига чемпионов.

– Вас ассоциируют с «Манчестер Юнайтед», но вы поиграли и за «Эвертон».

– Я не скрываю, что мои симпатии в матче против «Ливерпуля» были на стороне «Сити», потому что «мерсисайдцы» были злейшими врагами «Юнайтед». Собственно, когда я переехал в «Эвертон», мое соперничество против «Ливерпуля» не потеряло принципиальности. А так я болею за один клуб из «Манчестера», и всем известна эта команда. Но в конкретной встрече я симпатизировали «Сити», хотя понимал на 100%, что «Ливерпуль» их обыграет.

«Ливерпуль» красиво обыграл «Манчестер Сити». Команды забили семь мячей!