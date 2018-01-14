«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити». Россиян обвиняют в применении допинга. Дайджест событий дня

Обамеянг второй раз за сезон выведен из состава «Боруссии Д» по дисциплинарным причинам.

«Арсенал» впервые в истории проиграл «Борнмуту».

ФИФА осуждает публикацию «Спартака» и считает, что РФС должен рассмотреть этот случай.

Перес готов включить Роналду в сделку по Неймару.

«Зенит» хочет пригласить главного тренера «Наполи» Сарри.

«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити». Команда Гвардиолы потерпела первое поражение в сезоне.

Daily Mail: Россия собиралась использовать допинг на ЧМ-2018.

Смолов отправится на сбор с «Краснодаром».

«Реал» готов заплатить за Неймара 500 миллионов.