«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити». Россиян обвиняют в применении допинга. Дайджест событий дня

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    Источник: Бомбардир.ру

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    14.01.2018 21:20
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +121

      Anton-champion 15 января 2018, 09:44

      Ливерпульцы-красавцы!Красиво этих .... обыграли!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +794

      VeniaminS 15 января 2018, 08:27

      Ливерпульцы молодцы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +58

      борманбек 15 января 2018, 08:23

      прикольно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +233

      igormaddog 15 января 2018, 04:12

      Собиралась,но не использует!!!И вообще оставьте Россию в покое!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36

      AEerr 15 января 2018, 03:02

      интересные новости!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +998

      DeMoN-MUFC 15 января 2018, 00:15

      Ливерпуль и МС конечно выдали триллер! Огненный матч!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 15 января 2018, 00:06

      Daily Mail: Россия собиралась использовать допинг на ЧМ-2018.?
      Ахахахахаххаха что они там курят? Этим инвалидам никакой допинг не поможет. Только если судейки до четвертьфинала не дотянут. А в прочем ничего нового. Всеми способами пытаются насрать России.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL 14 января 2018, 21:58

      Ливерпуль Красавчики

      0
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      Рейтинг: +584

      Бубновский 14 января 2018, 21:31

      ...ну согласен с дайджестом! кроме: неймар не стоит 500....ни кто не стоит 500, млин!!!!....и не нужен зениту Сарри....ну это же каждый раз в одну и ту же лужу...отката и необоснованного обогащения!!!!

      0
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      Рейтинг: +103

      zenitovec2007 > Бубновский 14 января 2018, 21:42

      Ну Сарри будет посильнее Манчини, ну я с тобой соглашусь, надо дать попробывать поработать Тимощуку или Семаку

      -1
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