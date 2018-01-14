Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити». Россиян обвиняют в применении допинга. Дайджест событий дня

«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити». Россиян обвиняют в применении допинга. Дайджест событий дня

14 января 2018, 21:20
10

Обамеянг второй раз за сезон выведен из состава «Боруссии Д» по дисциплинарным причинам.

«Арсенал» впервые в истории проиграл «Борнмуту».

ФИФА осуждает публикацию «Спартака» и считает, что РФС должен рассмотреть этот случай.

Перес готов включить Роналду в сделку по Неймару.

«Зенит» хочет пригласить главного тренера «Наполи» Сарри.

«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити». Команда Гвардиолы потерпела первое поражение в сезоне.

Daily Mail: Россия собиралась использовать допинг на ЧМ-2018.

Смолов отправится на сбор с «Краснодаром».

«Реал» готов заплатить за Неймара 500 миллионов.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Бубновский
1515954685
...ну согласен с дайджестом! кроме: неймар не стоит 500....ни кто не стоит 500, млин!!!!....и не нужен зениту Сарри....ну это же каждый раз в одну и ту же лужу...отката и необоснованного обогащения!!!!
Ответить
BARCLAYS_APL
1515956281
Ливерпуль Красавчики
Ответить
Михаил_Боярский
1515963996
Daily Mail: Россия собиралась использовать допинг на ЧМ-2018.? Ахахахахаххаха что они там курят? Этим инвалидам никакой допинг не поможет. Только если судейки до четвертьфинала не дотянут. А в прочем ничего нового. Всеми способами пытаются насрать России.
Ответить
DeMoN-MUFC
1515964530
Ливерпуль и МС конечно выдали триллер! Огненный матч!!!
Ответить
AEerr
1515974522
интересные новости!
Ответить
igormaddog
1515978751
Собиралась,но не использует!!!И вообще оставьте Россию в покое!!!
Ответить
борманбек
1515993832
прикольно
Ответить
VeniaminS
1515994041
Ливерпульцы молодцы
Ответить
Anton-champion
1515998658
Ливерпульцы-красавцы!Красиво этих .... обыграли!
Ответить
Главные новости
Червиченко: «Судья помогал «Спартаку» победить»
09:28
1
Червиченко: «Арбитр хорошо помог «Зениту», чтобы Семак не плакал»
08:58
8
Даку высказался о реакции болельщиков «Спартака» на свой переход
08:45
2
Шалимов оценил шансы Батракова стать основным игроком «Галатасарая»
08:30
2
«Црвена Звезда» определилась с суммой, за которую готова продать форварда в ЦСКА
08:15
Трансфер Батракова, еще один россиянин в Европе, «Барса» встречает обладателя «Золотого мяча» и другие новости
01:58
1
Семак: «В «Зените» есть игроки, которых нельзя критиковать»
01:18
15
Мостовой знает Канье Уэста: «У него же еще жена с большой грудью?»
00:57
6
Экс-тренер «Динамо» – о матче с «Зенитом»: «Судья убил эту игру»
00:40
9
«Локомотив» заработает рекордную сумму на продаже игроков за одно трансферное окно
00:22
5
Все новости
Все новости
Кто такой вингер в футболе: полный разбор позиции
09:13
Турецкий клуб подтвердил уход российского форварда
09:12
Трансфер Батракова, еще один россиянин в Европе, «Барса» встречает обладателя «Золотого мяча» и другие новости
01:58
1
Президент РПЛ высказался о трансфере Батракова в «Галатасарай»
01:25
1
Семак: «В «Зените» есть игроки, которых нельзя критиковать»
01:18
15
Кравцов прокомментировал переход в европейский клуб
01:13
Мостовой знает Канье Уэста: «У него же еще жена с большой грудью?»
00:57
6
Кержаков посоветовал «Ростову» и «Рубину» российских тренеров
00:47
1
Экс-тренер «Динамо» – о матче с «Зенитом»: «Судья убил эту игру»
00:40
9
«Манчестер Сити» определился с заменой для Родри
00:30
«Локомотив» заработает рекордную сумму на продаже игроков за одно трансферное окно
00:22
5
Федотов разобрал судейство в матче «Балтика» – «Спартак»
00:12
5
Назван новый капитан «Барселоны»
Вчера, 23:58
1
Лещенко дал смелый прогноз на итоговое место «Динамо» в сезоне РПЛ
Вчера, 23:49
2
ФотоУчастник ЛЧ объявил о подписании российского футболиста
Вчера, 23:41
4
Карседо описал Угальде двумя словами
Вчера, 23:41
У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»
Вчера, 23:26
12
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
Вчера, 23:14
«Ростов» назначил нового спортивного директора
Вчера, 22:58
Сафонов вспомнил цитату наставника после поражения в Суперкубке Франции
Вчера, 22:50
ВидеоГурцкая охарактеризовал Максименко одним словом после гола от «Балтики»
Вчера, 22:38
2
Реакция Канчельскиса на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:29
2
Лещенко указал на явную судейскую ошибку в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 22:16
5
«Это мечта»: лучший игрок ЧМ-2026 подтвердил переход в «Барселону»
Вчера, 21:57
Слуцкий ответил на вопрос о Дзюбе в сборной России по медиафутболу
Вчера, 21:47
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+