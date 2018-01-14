АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел первое поражение в Премьер-лиге, уступив «Ливерпулю» со счетом 3:4

В матче 23-го тура АПЛ «Ливерпуль» дома обыграл «Манчестер Сити» со счетом 4:3. Это первое поражение «горжан» в текущем сезоне чемпионата Англии.

«Манчестер Сити» остается на первом месте в турнирной таблице с 62 очками. «Ливерпуль» набрал 47 очков и поднялся на третью строчку в таблице.

Чемпионат Англии. АПЛ. 23-й тур

Ливерпуль – Манчестер Сити – 4:3 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 — Окслэд-Чемберлен, 9; 1:1 — Сане, 40; 2:1 — Фирмино, 59; 3:1 — Мане, 61; 4:1 — Салах, 68; 4:2 — Бернарду Силва, 84; 4:3 — Гюндоган, 90+1

«Ливерпуль»: Кариус, Гомес, Ловрен, Матип, Робертсон, Джан (Милнер, 79), Вейналдум, Окслэд-Чемберлен, Салах (Лаллана, 88), Мане (Клаван, 94), Фирмино.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стоунз, Отаменди, Делф (Данило, 31), Фернандиньо, Гюндоган, Де Брюйне, Сане, Стерлинг (Силва Бернарду, 71), Агуэро.

Предупреждения: Фирмино, 60; Милнер, 94. — Отаменди, 65; Стерлинг, 69; Фернандиньо, 72.

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