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    АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел первое поражение в Премьер-лиге, уступив «Ливерпулю» со счетом 3:4

    В матче 23-го тура АПЛ «Ливерпуль» дома обыграл «Манчестер Сити» со счетом 4:3. Это первое поражение «горжан» в текущем сезоне чемпионата Англии.

    «Манчестер Сити» остается на первом месте в турнирной таблице с 62 очками. «Ливерпуль» набрал 47 очков и поднялся на третью строчку в таблице.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 23-й тур

    Ливерпуль – Манчестер Сити – 4:3 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 — Окслэд-Чемберлен, 9; 1:1 — Сане, 40; 2:1 — Фирмино, 59; 3:1 — Мане, 61; 4:1 — Салах, 68; 4:2 — Бернарду Силва, 84; 4:3 — Гюндоган, 90+1

    «Ливерпуль»: Кариус, Гомес, Ловрен, Матип, Робертсон, Джан (Милнер, 79), Вейналдум, Окслэд-Чемберлен, Салах (Лаллана, 88), Мане (Клаван, 94), Фирмино.

    «Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стоунз, Отаменди, Делф (Данило, 31), Фернандиньо, Гюндоган, Де Брюйне, Сане, Стерлинг (Силва Бернарду, 71), Агуэро.

    Предупреждения: Фирмино, 60; Милнер, 94. — Отаменди, 65; Стерлинг, 69; Фернандиньо, 72.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.01.2018 20:54
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 15 января 2018, 13:56

      Защита и вратарь конечно напривозили,но Ливерпуль и так был больше заряжен на борьбу.Всё по делу.Ничего это конечно не изменит в борьбе за чемпионство,но Ливер набрал ход и нашёл свою игру - в следующем году поборются точно.Классный футбол!

      0
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      Рейтинг: +67296

      portero 15 января 2018, 13:34

      веселая игра получилась, у нас при 4:1 встают , а тут боролись до финального свистка....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 15 января 2018, 09:51

      нереальный матч был!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim 15 января 2018, 03:47

      Когда-то это должно было произойти...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 15 января 2018, 00:28

      ...свершилось–ура !..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 14 января 2018, 21:30

      Горжанам время не хватило

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +415

      radga 14 января 2018, 21:29

      Не зря провел время у телеэкрана. За это время не жалею, что добавилось седин.

      1
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      Рейтинг: +22

      Liverpool.fan 14 января 2018, 21:29

      No coutinho no problem !

      0
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      Рейтинг: +22

      Liverpool.fan 14 января 2018, 21:27

      Всех с победой! Игроки ливера до конца бились клопп молодец смотивировал как надо

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +415

      radga 14 января 2018, 21:25

      Супер матч. За что мы любим ФУТБОЛ!!! ЛИВЕР - СУПЕР! Россия учись.

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