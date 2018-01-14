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    «Реал» готов заплатить за Неймара 500 миллионов

    «Реал» в ближайшее время намерен приобрести нападающего «ПСЖ» Неймара.

    Мадридский клуб готов заплатить за игрока сборной Бразилии 500 миллионов евро.

    Ранее сообщалось, что эту же сумму на покупку 25-летнего форварда готов выделить и «Манчестер Юнайтед».

    Напомним, что летом Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» за 222 миллиона евро. В 14 матчах чемпионата Франции игрок забил 11 голов и сделал 11 результативных передач.

    Источник: le10sport

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    14.01.2018 06:20
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +691

      retiremen 16 января 2018, 00:22

      Есть подозрение, что все эти цифры за трансферы к футболу и игроку вообще никакого отношения не имеют!

      0
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 15 января 2018, 10:09

      какие то фантастические суммы в футболе...у Реала совсем играть некому или криштиану всё таки меняют, пока не поздно,на более молодого?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +691

      retiremen > SPACE TRUCKIN 16 января 2018, 00:24

      Им и Зидан уже не очень нра. Давай им уже по 2 титула чемпиона Испании в одном году выигрывай.

      1
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      ...
      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN > retiremen 16 января 2018, 11:16

      интересно,если Реал в ЛЧ не попадёт по итогам этого сезона ,они весь состав поменяют вместе с Зиданом?

      0
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      Рейтинг: +345

      Наварх 14 января 2018, 13:41

      "Ты как хочешь, а я поехала!!! Целую, твоя крыша!"

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 14 января 2018, 10:41

      Круто!

      0
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 14 января 2018, 10:13

      Это не футбол хрен какой то

      1
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 14 января 2018, 07:54

      Маловато будет! А папе Неймара на костюм с отливом и Ялту?

      1
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      Рейтинг: +52

      Allanon > Патронташ 14 января 2018, 07:56

      И на автомобиль Волга с магнитолой

      1
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