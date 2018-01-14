«Реал» готов заплатить за Неймара 500 миллионов

«Реал» в ближайшее время намерен приобрести нападающего «ПСЖ» Неймара.

Мадридский клуб готов заплатить за игрока сборной Бразилии 500 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что эту же сумму на покупку 25-летнего форварда готов выделить и «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что летом Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» за 222 миллиона евро. В 14 матчах чемпионата Франции игрок забил 11 голов и сделал 11 результативных передач.