«Реал» готов заплатить за Неймара 500 миллионов

Есть подозрение, что все эти цифры за трансферы к футболу и игроку вообще никакого отношения не имеют!
«Реал» в ближайшее время намерен приобрести нападающего «ПСЖ» Неймара.
Мадридский клуб готов заплатить за игрока сборной Бразилии 500 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что эту же сумму на покупку 25-летнего форварда готов выделить и «Манчестер Юнайтед».
Напомним, что летом Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» за 222 миллиона евро. В 14 матчах чемпионата Франции игрок забил 11 голов и сделал 11 результативных передач.