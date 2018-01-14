Селюк – о расистском видео «Спартака»: «Из-за глупости одного пятно легло на всю страну перед ЧМ-2018»

Мужики, ну до каких пор насильники (сейчас судятся их бабы за домогательства) и ********* (мягко говоря геи) будут тыкать нам расизмом на ровном месте? А наши чинуши, вместо того, чтобы заткнуть им глотки лижут их задницы! Это позорище!
Футбольный агент Дмитрий Селюк раскритиковал главу пресс-службы «Спартака» Леонида Трахтенберга за видео расистского характера, опубликованное в социальных сетях.
Напомним, в ролике защитник Георгий Джикия во время тренировки назвал бразильских легионеров красно-белых шоколадками. Позднее клуб удалил видео и принес извинения.
«Чтобы такой великий клуб, как «Спартак», не подставлял страну и не извинялся сам, Трахтенберг должен контролировать работу своих подчиненных. А если уже не справляется, то уволиться. Из-за глупости одного пятно легло на всю страну перед ЧМ-2018, что не есть хорошо», – написал Селюк в твиттере.
«Спартак» обвиняют в расизме. Виноват Джикия