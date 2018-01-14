Селюк – о расистском видео «Спартака»: «Из-за глупости одного пятно легло на всю страну перед ЧМ-2018»

Футбольный агент Дмитрий Селюк раскритиковал главу пресс-службы «Спартака» Леонида Трахтенберга за видео расистского характера, опубликованное в социальных сетях.

Напомним, в ролике защитник Георгий Джикия во время тренировки назвал бразильских легионеров красно-белых шоколадками. Позднее клуб удалил видео и принес извинения.

«Чтобы такой великий клуб, как «Спартак», не подставлял страну и не извинялся сам, Трахтенберг должен контролировать работу своих подчиненных. А если уже не справляется, то уволиться. Из-за глупости одного пятно легло на всю страну перед ЧМ-2018, что не есть хорошо», – написал Селюк в твиттере.

«Спартак» обвиняют в расизме. Виноват Джикия