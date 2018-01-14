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  • Селюк – о расистском видео «Спартака»: «Из-за глупости одного пятно легло на всю страну перед ЧМ-2018»

Селюк – о расистском видео «Спартака»: «Из-за глупости одного пятно легло на всю страну перед ЧМ-2018»

14 января 2018, 00:01
31

Футбольный агент Дмитрий Селюк раскритиковал главу пресс-службы «Спартака» Леонида Трахтенберга за видео расистского характера, опубликованное в социальных сетях.

Напомним, в ролике защитник Георгий Джикия во время тренировки назвал бразильских легионеров красно-белых шоколадками. Позднее клуб удалил видео и принес извинения.

«Чтобы такой великий клуб, как «Спартак», не подставлял страну и не извинялся сам, Трахтенберг должен контролировать работу своих подчиненных. А если уже не справляется, то уволиться. Из-за глупости одного пятно легло на всю страну перед ЧМ-2018, что не есть хорошо», – написал Селюк в твиттере.

«Спартак» обвиняют в расизме. Виноват Джикия

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Спартак Селюк Дмитрий
Комментарии (31)
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mialkov
1515878183
Селюк, иди в задницу!!! Нет никакого видео расистского характера!
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LogvinovSerj13
1515878234
Хохлятиной попахивает от этого Селюка! PS Вообще в шоке - у нас теперь запрещено слово шоколадка???
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--Сергей--
1515878841
Пересмотрите "Брат-2" "Нас в школе учили: в Австралии-австралийцы..... в Африке-негры...." У кого в голове сидит разграничение по рассовому принципу, тот в любых словах найдет расизм.
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Leon_ARS
1515880048
Ёпрст, из-за такой мелочи, устроили такой срач. Господа, вам больше делать нехум?
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VVM1964
1515884130
А не кажется ли г-ну Селику что он " льет воду на мельницу " английских шизофреников , которые " высосали проблему из пальца " или откуда еще - им виднее , может не стоит искать " черную кошку в темной комнате , особенно если ее там нет " ( за ранее извиняюсь , если мое сравнение с ЧЕРНОЙ кошкой тоже кто о сочтет расистским )
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cska-62
1515892904
Так одна мулатка-студентка из Твери (папа - сомалиец, мама - русская), когда училась в Москве, сама просила, чтобы её называли шоколадкой: "Елен много, а я одна!". Было это, правда, лет 17-18 назад, когда мир ещё окончательно не скатился в пропасть воинствующего ИДИОТИЗМА! Леночка! Отзовись! И дай всем этим идиотам по мозгам! Чтобы им стыдно стало.
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Полная Канистра
1515896939
вали из страны ты самое продажное тупое пятно что не есть хорошо
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Диктор
1515905095
Лично я вообще не вижу тут никакого расизма-просто в очередной раз сделали бурю в стакане воды.Лично всем подумайте кому это выгодно?
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sochi-2013
1515910691
Из-за таких селюков и раздувается до вселенских масштабов обычный подкол. Наверняка Джикия в свой адрес получил кучу похожих шуток. Так-же шутят и в сторону русских, украинцев, а уж чукчи вообще (по их логике) страсбургский суд должны жалобами завалить по самый копенгаген.
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OfaZavr
1515919383
глупые как раз те кто видит то чего нет.
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