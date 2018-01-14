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    Селюк – о расистском видео «Спартака»: «Из-за глупости одного пятно легло на всю страну перед ЧМ-2018»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк раскритиковал главу пресс-службы «Спартака» Леонида Трахтенберга за видео расистского характера, опубликованное в социальных сетях.

    Напомним, в ролике защитник Георгий Джикия во время тренировки назвал бразильских легионеров красно-белых шоколадками. Позднее клуб удалил видео и принес извинения.

    «Чтобы такой великий клуб, как «Спартак», не подставлял страну и не извинялся сам, Трахтенберг должен контролировать работу своих подчиненных. А если уже не справляется, то уволиться. Из-за глупости одного пятно легло на всю страну перед ЧМ-2018, что не есть хорошо», – написал Селюк в твиттере.

    «Спартак» обвиняют в расизме. Виноват Джикия

    Источник: Twitter

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    14.01.2018 00:01
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 14 января 2018, 16:31

      Мужики, ну до каких пор насильники (сейчас судятся их бабы за домогательства) и ********* (мягко говоря геи) будут тыкать нам расизмом на ровном месте? А наши чинуши, вместо того, чтобы заткнуть им глотки лижут их задницы! Это позорище!

      0
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      Рейтинг: +6913

      sochi-2013 14 января 2018, 12:24

      Если подкол в сторону негра- это расизм, в сторону белого- это толерантность, а по мне так- это дебилизм! Толерасты развивают у черных и цветных комплекс неполноценности!

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 14 января 2018, 12:15

      Дискриминация бледнолицых не за горой. Такими темпами лет через двадцать белые начнут бороться с чёрными за равноправие

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 января 2018, 11:43

      глупые как раз те кто видит то чего нет.

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      Рейтинг: +2460

      Аид666 14 января 2018, 09:45

      а то что они называют Джикию Снежком - это норм? )))

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      Рейтинг: +6913

      sochi-2013 > Аид666 14 января 2018, 12:27

      Ну, Джикию снежком ..... ))

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      Рейтинг: +2460

      Аид666 > sochi-2013 15 января 2018, 07:12

      все познается в сравнении... в сравнении с Антохой и Зе - он снежок)

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      Рейтинг: +6913

      sochi-2013 > Аид666 15 января 2018, 08:18

      Был анекдот про негра и грузина. Финал там такой: ээээ дарагой, мой жопа по сравнению с твоей- снэгурочка! ))

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      Рейтинг: +243

      Loxxam 14 января 2018, 09:41

      А я вообще считаю что это шоколад подтвергся расизму. Почему это шоколад должен быть игроком Спартака? Говорят что профсоюз шоколада в Англии шокирован данной новостью

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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 14 января 2018, 09:38

      Селюк и дальше готов строем ходить под дудки Запада и Америки. Нужно выложить ещё несколько десятков подобного видео от других клубов с подобными высказываниями и показать всему миру, что мы так прикалываемся. Тогда будет другой эффект.

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      Рейтинг: +946

      AЛЕКС73 14 января 2018, 09:32

      Все это ерунда..даже внимания обращать не стоит ! Кто был в команде..знает про приколы и шутки в адрес друг друга! А Селюк видимо не знает,да и откуда бывшему фарцовщику это знать !)

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      Рейтинг: +6913

      sochi-2013 14 января 2018, 09:18

      Из-за таких селюков и раздувается до вселенских масштабов обычный подкол. Наверняка Джикия в свой адрес получил кучу похожих шуток. Так-же шутят и в сторону русских, украинцев, а уж чукчи вообще (по их логике) страсбургский суд должны жалобами завалить по самый копенгаген.

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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 14 января 2018, 07:46

      Ну он же своих назвал, они это нормально воспринимают, он же не обобщал всех бразильцев, поэтому расизмом это назвать сложно. Везде с этим расизмом лезут, ещё гомогеев нельзя называть как оно есть, бред. Раньше никто и не обращал внимания на такое, а когда появились статьи так все нигеры стали прислушиваться к словам белых, но называют друг друга нигерами

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