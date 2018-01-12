Тренер «Брюгге»: «У Габулова есть опыт – то, что нужно для борьбы за чемпионство»

Тренер вратарей «Брюгге» Томислав Рогич рассказал о причинах приглашения российского голкипера Владимира Габулова. Напомним, 34-летний вратарь перешел в бельгийский клуб из тульского «Арсенала».

«У Габулова есть опыт – то, что нужно для борьбы за чемпионство. Мы идем на первом месте, и нам нужен был опытный вратарь. У нас второй и третий киперы – молодые ребята по 22-23 года.

Владимир – спокойный. Хорошо играет ногами, не паникует, если отдают мяч назад. Хорошие рефлексы – несколько раз видел, как он спасал после ударов с трех-пяти метров. Плюс опыт, а команда у нас молодая: средний возраст – 23-24 года.

Думаю, «Брюгге» — одна из самых молодых команд в лиге. Поэтому нужен был серьезный человек в ворота, который придал бы команде уверенности. «Брюгге» надо было сделать еще один шаг к чемпионству», – рассказал Рогич.