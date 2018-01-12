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    Тренер «Брюгге»: «У Габулова есть опыт – то, что нужно для борьбы за чемпионство»

    Тренер вратарей «Брюгге» Томислав Рогич рассказал о причинах приглашения российского голкипера Владимира Габулова. Напомним, 34-летний вратарь перешел в бельгийский клуб из тульского «Арсенала».

    «У Габулова есть опыт – то, что нужно для борьбы за чемпионство. Мы идем на первом месте, и нам нужен был опытный вратарь. У нас второй и третий киперы – молодые ребята по 22-23 года.

    Владимир – спокойный. Хорошо играет ногами, не паникует, если отдают мяч назад. Хорошие рефлексы – несколько раз видел, как он спасал после ударов с трех-пяти метров. Плюс опыт, а команда у нас молодая: средний возраст – 23-24 года.

    Думаю, «Брюгге» — одна из самых молодых команд в лиге. Поэтому нужен был серьезный человек в ворота, который придал бы команде уверенности. «Брюгге» надо было сделать еще один шаг к чемпионству», – рассказал Рогич.

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.01.2018 09:18
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 12 января 2018, 15:11

      Однозначно,Габулов в Брюгге будет ПЕРВЫМ вратарём.Есть отличная школа,реакция на уровне,хладнокровие,опыт,лидерские качества-всё при нём...Удачи тебе ВЛАДИМИР!

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 января 2018, 11:31

      надеюсь у него там все получиться, удачи и легкой адаптации Владимиру!

      1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 12 января 2018, 10:36

      Будет своего рода дядькой Черномором

      0
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      Рейтинг: +169

      TY13R 12 января 2018, 09:45

      где-то логике есть в этих словах...

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