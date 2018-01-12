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  • Червиченко: «Зениту» не хватает «убийцы», каким был в свое время Халк»

Червиченко: «Зениту» не хватает «убийцы», каким был в свое время Халк»

12 января 2018, 07:18
3

Бывший президент «Спартака» и футбольный эксперт Андрей Червиченко рассказал о том, кого не хватает в составе «Зенита» в текущем сезоне. По его словам, команде из Санкт-Петербурга не хватает форварда с менталитетом «убийцы», каким был Халк.

«Зенит» после 20-ти туров делит второе место в турнирной таблице РФПЛ со «Спартаком», отставая от лидирующего «Локомотива» на восемь очков.

– Нуждается ли «Зенит» в каком-либо укреплении перед возобновлением чемпионата и Лиги Европы?

– Состав у «Зенита» сейчас очень хороший, по подбору игроков каких-либо проблем я не вижу. Единственное, нет сейчас у Манчини такого «убийцы», каким был в свое время Халк. Он один мог решить в нападении любую задачу, такого игрока сейчас нет. Во всем остальном, мне кажется, все очень неплохо. Что касается отрыва лидирующего «Локомотива» от «Зенита» на 8 очков, то все не так трагично, как могло бы показаться некоторым. Первый матч команда Семина весной проведет против прямого конкурента – московского «Спартака». Команда Карреры совершенно точно не собирается ничего дарить «Локомотиву», так что отрыв после 21 тура может сократиться уже до 5 очков. В таком случае отставание для «Зенита» – вполне решаемая проблема. Другое дело, что питерский клуб уже столько очков разбазарил по дороге, что мне непонятно, способен ли он мобилизоваться на оставшиеся 10 туров.

– Вы говорите, что «Зениту» не хватает форварда-убийцы. Об этом говорил и Манчини. Сейчас в СМИ муссируется тема возможного перехода Федора Смолова из Краснодара в Петербург. В то же время нападающего сборной России сватают в английский «Вест Хэм». Какой вариант видится вам наиболее предпочтительным для Смолова?

– Смолов действительно хорош на сегодняшний день, очень неплох. Период мальчишества у него прошел. На мой взгляд, это уже зрелый мужчина, который понимает, как и что в жизни обстоит. В «Зените» ему будет комфортно: в этой команде есть кому отдать передачу, кого вывести на ударную позицию. Не знаю, что можно ловить в «Вест Хэме», разве только попробовать заграничной жизни. Тут надо выбирать, кому что. Я считаю, что «Зенит» для Федора – лучший вариант. Не надо ни к чему новому привыкать, это все-таки Россия. В плане личного контракта, считаю, в «Зените» тоже окажется лучше. А дальше все будет зависеть от игрока, что он хочет попробовать, что говорит его окружение. Многое определит в выборе футболиста и его личное восприятие жизни.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Червиченко Андрей
Комментарии (3)
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mamba9090909
1515730959
Это точно подмечено.
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порт
1515740102
По мне так Халк лучше, чем Смолов.
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