Зидан — о трансферах зимой: «Мне не нужны новые игроки»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал о клубных целях на зимнее трансферное окно.

«Хочу высказаться предельно ясно по этому вопросу: мне не нужны новые игроки. Мы начали сезон с определенной командой, и я верю в этих игроков.

Всегда есть непростые моменты в сезоне, но все в наших руках, и мы посмотрим, что случится до конца сезона. Затем мы сможем все проанализировать и, если замена потребуется, мы ее найдем», — сказал Зидан.

Ранее информацию о прохождении медосмотра в «Реале» опроверг нападающий «Интера» Мауро Икарди.