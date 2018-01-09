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    Зидан — о трансферах зимой: «Мне не нужны новые игроки»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал о клубных целях на зимнее трансферное окно.

    «Хочу высказаться предельно ясно по этому вопросу: мне не нужны новые игроки. Мы начали сезон с определенной командой, и я верю в этих игроков.

    Всегда есть непростые моменты в сезоне, но все в наших руках, и мы посмотрим, что случится до конца сезона. Затем мы сможем все проанализировать и, если замена потребуется, мы ее найдем», — сказал Зидан.

    Ранее информацию о прохождении медосмотра в «Реале» опроверг нападающий «Интера» Мауро Икарди.

    Источник: Marca

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    09.01.2018 20:17
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 9 января 2018, 23:09

      Тогда жди разгром от псж 5 место чемпионате

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12341

      DeStar 9 января 2018, 20:58

      Ну я надеюсь он это говорит потому что должен, как тренер. Ибо если нет, то ... зидан, извини, но на выход завтра же. Вогнали себя в задницу после суперского прошлого года, подумали, раз всех выигрываем, то нафига нам игроки, все на выход, боже я даже по данило скучаю, ибо ашраф не готов к основе. ЦЗ , пепе ушел, новый ? хаха, нахрена. Отпустим хамеса, продадим морату, сделаем требл ****, у нас же бензема, чертов внебрачный сын переса или сводный брат зидана.

      1
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      Рейтинг: +399

      kella 9 января 2018, 20:56

      С таким подходом Зидану скоро укажут на выход! У нынешнего состава нет мотивации.

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 9 января 2018, 20:31

      Не нужен ему ни Икарди , ни Кейн, ни Дибала, ни.....видно из-за Бенземы растроился Зинедин

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