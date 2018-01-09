В окружении Икарди назвали ложью информацию о медосмотре игрока в «Реале»

Окружение нападающего «Интера» Мауро Икарди категорически отрицает информацию о прохождении игроком медобследования в «Реале».
Сегодня издание Diario Gol сообщило, что аргентинец прошел тайный медосмотр и готов присоединиться к сливочным в январе.
В контракте Икарди есть пункт о сумме отступных в размере 110 миллионов евро, однако он действителен только для летнего трансферного окна. Зимой футболист будет стоить дороже.
Представители форварда 24-летнего форварда полностью опровергли данную информацию и заявили, что Diario Gol скатился до публикации ложных новостей.
«Интер» не намерен продавать Икарди, а наоборот хочет предложить ему новый контракт с увеличением суммы отступных.
Источник: Football Italia