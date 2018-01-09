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    В окружении Икарди назвали ложью информацию о медосмотре игрока в «Реале»

    Окружение нападающего «Интера» Мауро Икарди категорически отрицает информацию о прохождении игроком медобследования в «Реале».

    Сегодня издание Diario Gol сообщило, что аргентинец прошел тайный медосмотр и готов присоединиться к сливочным в январе.

    В контракте Икарди есть пункт о сумме отступных в размере 110 миллионов евро, однако он действителен только для летнего трансферного окна. Зимой футболист будет стоить дороже.

    Представители форварда 24-летнего форварда полностью опровергли данную информацию и заявили, что Diario Gol скатился до публикации ложных новостей.

    «Интер» не намерен продавать Икарди, а наоборот хочет предложить ему новый контракт с увеличением суммы отступных.

    Источник: Football Italia

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    09.01.2018 16:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 9 января 2018, 18:32

      Тут как посмотреть, с одной стороны я был бы рад приходу нового нападающего, хорошего, молодого, но с другой... блин , я жду кейна.

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      Рейтинг: +12341

      DeStar > TomskTom 9 января 2018, 20:52

      но я не думаю, что кейн за 300 это выгоднее во всех планах чем икарди за 100. Не настолько велика разница в игре, не в 3 раза.

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