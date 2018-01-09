Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Икарди прошел медосмотр в «Реале»

    Нападающий «Интера» Мауро Икарди прошел медосмотр для «Реала». Сообщается, что трансфер, оцениваемый в 110 миллионов евро, может состояться в течение этой недели.

    При этом, по информации источника, главный тренер сливочных Зинедин Зидан не в восторге от возможного перехода аргентинца, поскольку тот является прямым конкурентом в атаке Кариму Бензема, которому продолжает доверять французский специалист.

    В нынешнем сезоне Икарди провел 22 матча во всех турнирах, записав на свой счет 18 голов и одну результативную передачу.

    Источник: Express.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.01.2018 12:51
    Рекомендуем
    Комментарии22
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12341

      DeStar 9 января 2018, 18:35

      Фиг знает этого икарди, вроде играет нормально, удалось посмотреть матчей 5-6 интера в этом сезоне.. ну все-равно он какой-то ... не знаю, не креативный чтоли. Хотя для центрального напада это не сильно важно. лучше бы кейна. Но если икарди 100 млн, а кейн 300 , то лучше икарди)))) Хотябы попробовать. На фоне бензема он будет богом, в любом случае быть лучше "нулевого игрока" довольно таки просто

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +897

      loko-the_best 9 января 2018, 16:22

      Пора обновлять состав Реалу. Продать Бензема и Бэйла, купить Неймара к Икарди и Роналду, в центр добавить разнообразия.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12341

      DeStar > loko-the_best 9 января 2018, 18:33

      Не надо бэйла продавать, надо дать ему поиграть, у него проблема только в травме, не в скилах. и не в желании. Продавать роналду летом и бензема, и брать неймара/азара , кейна/икарди. Ну это так на вскидку.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +62

      Lemon1 9 января 2018, 15:54

      Хех будет интересно! Тогда Роналду будет разочарован из-за того что Икарди больше забивает и устроит истерику

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +228

      ЦСКА 3011 9 января 2018, 15:34

      Бомбардир..... желтуха!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +228

      ЦСКА 3011 9 января 2018, 15:33

      Медосмотр Икарди для "Реала" оказался выдумкой
      Форвард "Интера" Марио Икарди в Милане прошёл медицинский осмотр для "Реала", поведал Diario Gol.
      Сотрудники Goal Italia связались с представителями футболиста, который назвали данную информацию ложью. "Интер" не собирается продавать лидера, а, наоборот, готовит новый контракт с большей клаусулой. К тому же сам Икарди публично выразил намерение остаться на "Джузеппе Меацца".
      Футбол: https://euro-football.ru/article/34/1...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 9 января 2018, 15:10

      Вот это интрига! Зидан не в восторге от того ,что Икарди прямой конкурент его земляку Бензема. Цена-то на Икарди будет не для лавки.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1825

      Dizayner > DOCTOR PENALTY 9 января 2018, 15:14

      но с другой стороны как такое возможно? игрока покупают в клуб за 110!!! мильонов в объезд тренера? что-то не верится

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1825

      Dizayner 9 января 2018, 14:48

      мауро прости.тутка уровень 80)))) "Я самый забивной форвард самой лучшей команды в самом лучшем чемпионате, что мне еще нужно?"- такой вроде разговор был, не?))))

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Dizayner 9 января 2018, 14:55

      про погбу тоже самое могу сказать и про игуаина который продался когда ушел с наполи ! не так ли эй туринец ?

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1825

      Dizayner > dinar7777dinar 9 января 2018, 14:57

      я что то не припоминаю, чтобы они клялись в верности, это во-первых, а во-вторых я не туринец, а Бакинец, так что лесом!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 9 января 2018, 14:43

      Человек просто проверил здоровье и прошёл медосмотр. Что тут такого? Может быть он просто не хотел стоять в очереди в поликлинике со старыми бабками и плачущими детьми, и поэтому обратился к докторам Реала. А те не смогли ему отказать.
      Если я буду проходить медосмотр, то это ещё не значит что меня собирается купить топ-клуб. Максимум куда возьмут меня после медосмотра так это в армию. И я не про ЦСКА.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 9 января 2018, 14:13

      бывший каталонец в реале ! ну это не впервые !

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 9 января 2018, 14:09

      не уровень он Реала да и слабее Керима.Бензема в Италии пачками забивал бы

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > x-x-x-x-x 9 января 2018, 14:13

      да ладно бензема сильнее икарди? ну ты насмешил конечно !

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11