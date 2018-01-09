Икарди прошел медосмотр в «Реале»

Фиг знает этого икарди, вроде играет нормально, удалось посмотреть матчей 5-6 интера в этом сезоне.. ну все-равно он какой-то ... не знаю, не креативный чтоли. Хотя для центрального напада это не сильно важно. лучше бы кейна. Но если икарди 100 млн, а кейн 300 , то лучше икарди)))) Хотябы попробовать. На фоне бензема он будет богом, в любом случае быть лучше "нулевого игрока" довольно таки просто
Нападающий «Интера» Мауро Икарди прошел медосмотр для «Реала». Сообщается, что трансфер, оцениваемый в 110 миллионов евро, может состояться в течение этой недели.
При этом, по информации источника, главный тренер сливочных Зинедин Зидан не в восторге от возможного перехода аргентинца, поскольку тот является прямым конкурентом в атаке Кариму Бензема, которому продолжает доверять французский специалист.
В нынешнем сезоне Икарди провел 22 матча во всех турнирах, записав на свой счет 18 голов и одну результативную передачу.