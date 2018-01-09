Икарди прошел медосмотр в «Реале»

Нападающий «Интера» Мауро Икарди прошел медосмотр для «Реала». Сообщается, что трансфер, оцениваемый в 110 миллионов евро, может состояться в течение этой недели.

При этом, по информации источника, главный тренер сливочных Зинедин Зидан не в восторге от возможного перехода аргентинца, поскольку тот является прямым конкурентом в атаке Кариму Бензема, которому продолжает доверять французский специалист.

В нынешнем сезоне Икарди провел 22 матча во всех турнирах, записав на свой счет 18 голов и одну результативную передачу.